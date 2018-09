AZ-Interview zum Umweltschutz "Ich stand auf der größten Elektroschrott-Müllhalde"

Wer steht da in der Pflicht – die Politik oder die Hersteller?

Kurth: Beide. Es gibt eine Produzentenverantwortung, auch für die spätere Entsorgung. Immerhin, einige Player wie Rewe, Coca-Cola oder Aldi haben bereits erklärt, in einigen Jahren nur noch 100 Prozent recyclingfähige Materialien und nur noch Recycling-Kunststoff verwenden zu wollen. Da findet ein Umdenken statt. Das begrüßen wir, denn wir als Recyclingwirtschaft sind in die Kunststoff-Produktion nicht eingebunden und haben keinen Einfluss darauf, was hergestellt wird. Wir brauchen Qualität in den Recycling-Materialien und somit eine andere Art der Produktion. Das kann durch kluge Instrumente politischer Entscheidungen gefördert werden.

Müller: Das ist ganz entscheidend. Wir müssen in Kreisläufen denken – vom Anfang des Produkts bis zum Ende. Wo kommen die Ressourcen her? Wie produzieren wir nachhaltig? Wie verringern wir den Ressourcenverbrauch? Und wie verwerten wir die Stoffe wieder? Wir haben in Deutschland langsam begriffen, dass Müll ein Wertstoff ist. Unser Ziel muss es jetzt sein, den Anteil wiederverwertbarer Stoffe ganz erheblich zu erhöhen und den nicht wiederverwertbaren Müll deutlich zu reduzieren.