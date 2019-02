Und auf was müssen sich die Bayern-Fans in Liverpool einstellen?

Die europäischen Nächte an der Anfield Road sind weltweit berühmt. Ich habe hunderte E-Mails, SMS und Anrufe von Fans aus ganz Deutschland bekommen, die dieses Spiel live sehen wollen und die diese unglaubliche Stimmung erleben wollen. Ich habe gelesen, dass Manuel Neuer gesagt haben soll, dass der FC Bayern keine Angst vor der Anfield Road haben müsse und Spiele dort nichts Besonderes seien. Ich kann Manuel Neuer versprechen, dass er nie wieder eine solche Stimmung erleben wird, wie am Dienstagabend, 19. Februar, in Liverpool.

Heißt?

Pure Leidenschaft! Es gibt Fans in Liverpool, die nur an Fußball denken. Letzte Woche haben wir gegen Bournemouth 3:0 gewonnen. Gästetrainer Eddie Howe hat danach gesagt, dass die Fans den Unterschied ausgemacht hätten. Der große Vorteil ist aber unsere Heimbilanz gegen deutsche Teams.

Die wie aussieht?

In unserer 127-jährigen Geschichte hatten wir an der Anfield Road im Europapokal 20 Heimspiele gegen deutsche Mannschaften - davon waren 17 Siege und drei Unentschieden. Nicht ein einziger deutscher Verein hat bislang an der Anfield Road gewonnen.

"Große Party mit den Bayern-Fans"

Bei sicher prächtiger Stimmung.

Bei wichtigen Spielen sind die Kneipen und Straßen im Stadtteil Anfield schon Stunden vorher gefüllt. Für den Nachmittag ist diesmal im Stadtzentrum eine große Party mit Bayern-Fans und LFC-Anhängern geplant. Ich bin auch dabei, habe extra einen Tag freigenommen. Dann werden wir mit den Bayern-Fans ein paar Bierchen trinken.

Nicht wenige deutsche Fußball-Fans haben derweil Angst vor "englischen Verhältnissen", sprich, noch mehr Kommerzialisierung und Tickets, die sie sich kaum noch leisten können.

Fußball live im Stadion anzuschauen, ist hier sehr teuer. Meine Dauerkarte für diese Premier-League-Saison mit insgesamt 19 Heimspielen kostet 865 Pfund. Das sind über 1.000 Euro, ohne FA-Cup-Spiele, ohne den Ligapokal und ohne europäische Partien. Aber: Aktuell stehen 71.000 Fans auf der Warteliste für eine Dauerkarte. Ich habe meine Dauerkarte 1989 bekommen, war davor sieben Jahre auf der Warteliste. Heute beträgt die Wartezeit im Schnitt 25 bis 30 Jahre. Die Fans wollen immer noch bezahlen.

