Ottmar Hitzfeld. Foto: Patrick Seeger/dpa

Hitzfeld: Tedesco ist ein überragender Trainer

Was mit Lucien Favre zusammenhängen könnte. Was halten Sie vom neuen Trainer des BVB, der nach seinen erfolgreichen Bundesliga-Stationen Hertha BSC und Mönchengladbach nun das Abenteuer Dortmund wagt?

Für mich ist Lucien der richtige Mann im richtigen Moment für den BVB. Er ist ein ausgewiesener Fachmann, das hat er auf all seinen Stationen bewiesen. Ein akribischer Arbeiter, der die Dortmunder weiterentwickeln wird, um nach dem Jahr der Krise den Anschluss an die Bayern wiederherzustellen.

Und wer sichert sich die Tickets für die Champions League? Wen sehen Sie hinter Bayern und Dortmund auf Rang drei und vier?

Von ihrem Potenzial her Leipzig und Schalke. Die Königsblauen haben eine überragende Saison gespielt, sich mit Platz zwei belohnt. In meinen Augen haben sie mit Domenico Tedesco einen überragenden Trainer. Die Leipziger haben im Übergangsjahr mit Ralf Rangnick einiges vor, sich mit technisch starken Spielern gut verstärkt.

Was halten Sie von der Variante, dass Sportdirektor Rangnick für eine Saison einspringt – bis Julian Nagelsmann, noch in Hoffenheim, ab Sommer 2019 übernimmt? Es ist ungewöhnlich, einen Trainer so früh zu verpflichten. Aber es war eine kluge Entscheidung, alles andere – etwa mit einem externen Übergangstrainer – wäre kompliziert und schwierig geworden. Nun kann und wird man sich bereits mit Nagelsmann austauschen, was die Kaderplanung für die Saison 2019/20 betrifft.