Herr Kirchner, Manuel Neuer hat seit September kein Pflichtspiel mehr gemacht, will aber unbedingt zur Fußball-WM 2018 – unvernünftig oder selbstbewusst?

STEFFEN KIRCHNER: Er weiß, worauf er sich verlassen kann. Er hat so viel Kontinuität in seinem Leben, so dass er weiß, dass wenn der Körper stimmt, er für seine Topleistung alles unter Kontrolle hat. Diese Selbstüberzeugung kann ihm keiner nehmen. Das Torwartspiel an sich. Aber vor allem auch die Mentalität nicht. Sein Ziel, bei der Fußball-WM 2018 dabei sein zu wollen, ist das Ergebnis. Andere würden in seiner Situation nicht so cool bleiben. Es gibt Persönlichkeitsmerkmale, die zum Teil genetisch bedingt sind, zum Teil ist jemand geprägt von frühester Kindheit an. Diagnostisch kann man das sogar messen.