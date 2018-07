Wellingers Lieblingsspieler: Elber, Demichelis, Makaay

Und wie hat das mit Ihnen und den Bayern angefangen?

Ich habe wie alle Kids mit dem Ball im Garten angefangen. Regional war Bayern der größte Verein. Ich war schon in sehr jungem Alter zum ersten Mal im Stadion und habe dann eine große Begeisterung für den Verein entwickelt. Jetzt mal so nah dabei zu sein, ist für mich extrem spannend, weil ich auch Leistungssportler bin. Zwar in einer anderen Sportart, aber im Endeffekt machen die Jungs genau das Gleiche wie ich jeden Tag, um dann in den Wettkämpfen Leistung zu bringen. Ich finde es spannend, wie die einzelnen Charaktere ihr Training und die Spiele absolvieren.