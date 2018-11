Herr Thoma, beim Auftakt der Skispringer in Wisla an diesem Samstag (Teamspringen: 16.00 Uhr/ARD) ist Severin Freund noch gar nicht dabei. Trotzdem dreht sich vorab alles um ihn.

DIETER THOMA: Nach seinen ganzen Verletzungen muss man geduldig warten, wie er in die Saison startet. Viele werfen ihm ja vor, er sei nach seinem ersten Kreuzbandriss zu früh gesprungen. Aber ich muss zu seiner Ehrenrettung sagen, dass ich nach meinem Kreuzbandriss wieder nach sechs Monaten voll belastet habe - und bei mir hat das gehalten. Die Art der Belastung ist von Körper zu Körper unterschiedlich. Er hatte einfach schon öfter Pech.