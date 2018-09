War sie nie zufrieden?

Jein, das ist das Widersprüchliche an ihr. Sie hat beispielsweise auf Korfu das Archilleon erbauen lassen. Aber zuvor stand dort eine heruntergekommene kleine Villa der Familie Braila, die hat sie geliebt, dort hat sie sich wohl gefühlt. Sie hat dann Umbaupläne entwickelt, die in einem Abriss und Neubau endeten. Am Achilleon hat sie nach wenigen Jahren ihr Interesse verloren – sehr zum Unverständnis ihres Mannes. Wenn Sisi überhaupt ein Schloss geliebt hat, dann war es Schloss Gödöllo in Ungarn, das haben ihr die Ungarn geschenkt. Sie hat die freiheitsliebenden Ungarn geliebt, ganz im Gegensatz zur dumpfbäckigen, höfischen Gesellschaft in Wien.

Das ist wieder eine Parallele zu Ludwig II., der München verabscheute und lieber in den Jagdhütten in den Bergen lebte, mehr noch als in seinen Schlössern.

Sisi war auch eine Bergsteigerin, vor allem aber eine exzessive Reiterin. Aber im Gegensatz zu Ludwig II. hat sie das Meer geliebt. Ihre Sehnsuchtsorte waren Schiffe, Kajüten. Sie wollte immer unterwegs sein, möglichst auf dem Meer, wo sie auch bestattet werden wollte. Sisi hat auch die Stürme geliebt. Wenn die anderen seekrank wurden, stand sie an der Reling und hielt die Nase in den Wind.

Sie haben ein Buch über Sisis Wohnwelten verfasst.

Was war denn für die Kaiserin besonders wichtig? Für ihre Lebenswelt waren ein paar Dinge unbedingt erforderlich. Es musste zum Beispiel ein Raum zur Verfügung stehen für ihre Haarpflege. Das Frisieren nahm Stunden in Anspruch, die Haarwäsche gar einen ganzen Tag. Die Haare waren ihr Heiligtum. Als ihr Franz Joseph nach ihrem Tod eine Strähne zur Erinnerung abschneiden wollte, intervenierte die Hofdame mit den Worten, die Kaiserin wäre darüber empört gewesen. Sisi hat einmal geäußert, sie wolle in ihren Haaren sterben, in ihrem Wellengold, wie sie sagte.

