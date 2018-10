Tobias Rau: "Ich kann mich nicht verbiegen"

Als Trainer, Sportdirektor oder einer anderen Funktion im Fußball zu bleiben, das war keine Option?

Nein. Ich fange ja gerade als sportlicher Berater im Aufsichtsrat meines Heimatvereins Eintracht Braunschweig an, das ist mehr eine Herzenssache. Das Tagesgeschäft wäre für mich aber undenkbar, da genieße ich viel zu sehr das Lehrerleben.

Auch weil es im Fußball zu eindimensional zugeht?

Eindimensional trifft es ganz gut. Dieses Miteinander, das Kooperative, das ist ja das Schöne an meinem Beruf. Dass man gemeinsam mit den Kollegen oder den Schülern etwas entwickelt. Im Profifußball bist du dagegen allein, und auch wenn es gern anders kommuniziert wird, schaut doch jeder nur auf sich. Und um Erfolg zu haben, musst du einfach knallhart sein.

Waren Sie dann zu weich, im Vergleich zu so egoistisch brachialen Alpha-Tieren wie Ihre früheren Kollegen Oliver Kahn und Michael Ballack?

Sicher, um im Profifußball den absoluten Erfolg zu haben, dafür fehlte mir wohl der Charakter. Ich hatte damals auch oft nachgedacht, ob ich mich da ändern soll, habe aber schnell gemerkt, dass das nicht funktioniert. Entweder man ist so oder nicht, aber ich kann mich nicht verbiegen. So ist es, Ende.

Tobias Rau: "Fußball ist nur eine Scheinwelt"

Freiburgs Stürmer Nils Petersen sagte jüngst, als Profi-Fußballer würde er "seit zehn Jahren verblöden", weil die Welt des Fußballs einfach eine wenig intellektuelle sei. Empfanden Sie das auch so?

Das sind harte Worte. Würde ich nicht so sagen. Wichtig ist, sich immer bewusst zu machen, dass man als Fußballprofi nicht in der Realität lebt, sondern nur in einer Scheinwelt. Und dass man darauf gefasst sein muss, nach der Karriere wieder in das reale Leben einzutauchen. Dass die Privilegien dann weg sind, man sich einreiht und nur noch einer von vielen ist und trotzdem glücklich damit ist. Ich hatte damals einen kometenhaften Aufstieg. Mit 19 in die Bundesliga, mit 21 in die Nationalmannschaft und zum FC Bayern. Und doch hatte ich immer mit dem Lehrerberuf Plan B im Hinterkopf, weil ich wusste, es kann schneller vorbei sein, als man denkt.

Wem drücken Sie eigentlich am Samstag die Daumen beim Duell Ihrer Ex-Klubs?

Normalerweise immer mehr den Wolfsburgern. Weil sie die Punkte meist besser gebrauchen konnten. In der prekären Situation für die Bayern hoffe ich aber fast auf einen Münchner Sieg. Damit sie sich wieder Sicherheit holen und aus der Bundesliga Selbstvertrauen für die Champions League holen. Denn Champions League ohne Bayern schauen, das macht keinen Spaß.

Müssen Sie in den Ferien jetzt noch viel vorbereiten für die Schule?

Ach, Kleinigkeiten, ansonsten genieße ich es. Und die Ferien tun gerade ganz gut, ich werde jetzt erstmals Vater, Geburtstermin ist in den nächsten Tagen. Glückwunsch. Was wird es? Ein Bub. Natürlich herrscht da bei uns jetzt große Aufregung und Vorfreude, das ist eben im Moment das zentrale Thema. Mehr als Schule, mehr als Fußball.