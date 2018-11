Was meinen Sie damit?

Der Mensch hat die tiefe Neigung, zerstreut zu sein. Irgendwas muss immer laufen, dass man immer abgelenkt ist von sich selber. Das versuche ich zu vermeiden. Ich kenne viele Menschen, die ich für gebildet und in sich ruhend halte, die allerdings die Stille nicht ertragen können. Das ist doch erschreckend.

Fallen Ihnen da konkrete Beispiele ein?

Wie oft ich Situationen erlebt habe, in denen Kinder zu ihren Eltern sagen: "Entschuldigung, kannst du dein Handy mal weglegen? Hallo, wir können doch miteinander reden." Oder die Rentner, die ständig auf irgendwelchen Bänken sitzen, in ihre Handys gaffen und Candy Crush spielen, anstatt miteinander zu reden. Das ist Wahnsinn. Also diese Handy-Sache ist so ein bisschen das neue Wetter - darüber könnte ich mich wochenlang unterhalten.

Ein zweites Thema, zu dem jeder was sagen kann: Der öffentliche Nahverkehr. Fahren Sie denn auch mal öffentlich?

Ab der Sekunde, in der ich meinen Führerschein hatte, hab ich meiner Mutter das Auto gemopst und bin nur noch damit gefahren. Mich macht das einfach fertig, wie diese Menschen in den S-Bahnen sitzen und man in ihren Gesichtern sieht, wie unglücklich sie mit ihrem Leben sind. Ich meine das auch nicht im übertragenen Sinne, denn mich hat das wirklich richtig ausgesaugt. Ich bin so ein Schwingungsheini und wenn man mich in einen Raum mit zehn Menschen setzt, die todunglücklich sind, dann bin ich das in drei Sekunden auch.

Kennen Sie die Öffentlichen in München?

Ja, letztens kam ich am Flughafen an und beschloss kurzerhand, mit der S-Bahn in die Stadt zu fahren. Das habe ich ganz schnell bereut. Ich dachte, das geht schneller, als Taxi zu fahren. Ging es aber nicht. Am Ende der Fahrt hat der Schirm meiner Basecap meine Nase berührt.

Tim Bendzkos Wohnzimmerkonzert findet am 26. November 2018 in der Philharmonie im Gasteig statt. Tickets dafür gibt es an allen bekannte Vorverkaufsstellen.