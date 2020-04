Und warum rebellieren die Menschen?

Weil sie Hunger haben. Oder sie wollen einfach arbeiten und nicht daheim bleiben. Und das ist erst der Anfang. Denken Sie zum Beispiel an eines unserer Kinderdörfer in Kenia, das direkt neben einem Slum liegt. In all unseren kenianischen Kinderdörfern wurde so vorgesorgt, dass wir dort drei Monate ausharren können. Wir haben Nahrungsmittel und Wasser besorgt...

"Was machen wir, wenn die Menschen außerhalbt der Kinderdörfer nichts mehr haben?"

Das wird aber nicht so bleiben, wenn die Nachbarn übergriffig werden.

Genau. Denn die Frage lautet doch: Was machen wir, wenn die Menschen außerhalb der Kinderdörfer nichts mehr haben? Wie halten wir sie denn ab? Die kann man nicht abhalten. Im Notfall müsste man die Kinderdörfer dann evakuieren.

Vor fünf Jahren während der Flüchtlingskrise war die Aufmerksamkeit für Afrika groß. Damals wurden große Hilfen und Projekte angekündigt. Doch wirklich umgesetzt wurde nur wenige. Sobald man die Flüchtlingsströme einigermaßen reguliert hatte, war der Elan verebbt.

Was für ein Fehler! Vor allem China hat sich aus wirtschaftlichem Interesse in den letzten Jahren in Afrika stark engagiert. Durchaus mit Erfolg: Entwicklungshilfe muss man heute in Afrika extrem mit Wirtschaft verknüpfen. Man muss die Leute in Lohn und Brot bringen. Man muss die Wirtschaft in Gang bringen und auch die heimischen Produkte kaufen. Wenn die Wirtschaft in einem Staat nicht in Gang kommt, bekomme ich es mit einem Volk zu tun, das rebelliert.

"Wirtschaftliche Fortschritte der letzten Jahrzehnte, sind sehr fragil"

Es heißt also gerade jetzt, Afrika finanziell zu unterstützen.

Ja. Die wirtschaftlichen Fortschritte, die man in Afrika die letzten Jahrzehnte erzielt hat, sind sehr fragil. Die afrikanischen Staaten haben keine Backups, sie halten es nicht durch, auch nur zwei Monate in einem Lockdown zu leben. Das wirft sie um 20 Jahre zurück.

Und wenn wir nicht helfen, was ist dann zu befürchten?

Europa und die USA werden den Kampf gegen das Virus gewinnen. Aber wenn wir Afrika nicht helfen, kommt das Virus auch zu uns wieder. Wie in einem Kreislauf. Unsere Welt ist wirtschaftlich global verbunden, und deshalb wird in ihr viel gereist. Diese Verbindung kann man auf Dauer nicht kappen. Das Wort Solidarität erfährt in diesem Zusammenhang eine große Aufwertung: Spenden für Afrika bereitzustellen ist insofern kein Akt der Nächstenliebe, sondern eine Notwendigkeit aus Selbstschutz.

