AZ-Interview Silberheld Hager über den Abschied von Bundestrainer Sturm

Was hat in Ihren Augen Sturm besonders ausgezeichnet?

Ich denke, er hat einfach eine sehr gute Mischung gefunden aus natürlicher Autorität und gleichzeitig hatte er einen sehr menschlichen Zugang zu uns Spielern. Da hat es ihm sicher geholfen, dass seine eigene aktive Zeit als Spieler noch nicht so lange her ist, dass er sich in viele Situationen wahrscheinlich gut hineindenken konnte.