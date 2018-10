Was würden Sie ändern?

CHRISTIAN: Erinnern Sie sich an ein Interview, das wir beide vor 20 Jahren geführt haben?

Als Sie die Abschaffung der Kombination forderten?

CHRISTIAN: Genau. Und die gibt es immer noch. Es braucht sie aber nicht. Auch den Super-G könnte man streichen. Dafür als Ergänzung zu den Rennen in den Bergen mehr Events in Großstädten. Mehr Nachtrennen unter Flutlicht wie in Schladming. Da ist noch viel Potenzial.

Neureuther fordert neue Kriterien für Olympia-Vergabe

Viele Wintersportler sind bereits in Planung für die Winterspiele 2022, die aber in Peking stattfinden und nicht in München. Sie beide waren große Befürworter von Olympia in München, wie sehr schmerzt es noch, dass sich die Bürger mit ihrem Votum klar dagegen entschieden?

CHRISTIAN: Im Nachhinein hatten die Menschen ein gutes Gespür für die Situation rund um die Problematik von Olympischen Spielen. Wir hatten in unserer Euphorie an unsere zu idealistisch gedachten Vorstellungen geglaubt und gedacht, was die Spiele im Bezug auf Nachhaltigkeit für viele Generationen hinterlassen könnten, für den Breitensport, für die Region. Wir alle lieben doch Olympia, auch viele von denen, die dagegen gestimmt haben. Die Kriterien für eine Olympiavergabe müssen völlig neu aufgestellt werden und sich dem Thema Nachhaltigkeit in allen Bereichen unterordnen. Wenn ich jetzt die aktuellen Zahlen sehe: In Tokio werden die Spiele mit 23 Milliarden doppelt so teuer wie gedacht. Die leeren und unbrauchbaren Wettkampfstätten in Korea. Da kann ich verstehen, dass die hiesigen Bürger ihre Zweifel hatten.

ROSI: Wie sollte ein Münchner von Olympischen Spielen unter seinen derzeitigen Kriterien profitieren? Es ist ja alles vorhanden. 1972 kam die U-Bahn, die S-Bahn, der Mittlere Ring. Davon profitiert er heute noch. Aber was sollen ihm jetzt Olympische Spiele bringen, außer noch teurere Mieten und Immobilien?

CHRISTIAN: Und das vor dem Hintergrund von Korruption und Doping. Das ist dem Normalsterblichen nicht mehr zu vermitteln.

Gerade die Aufhebung der Sanktionen gegen Russland sorgt für Fassungslosigkeit.

ROSI: Das alles ist so bitter. Allein dass Thomas Bach sagt, man könne Doping eh nicht verhindern und es werde ja überall gedopt. Unfassbar. Als würde die Polizei sagen, man kontrolliere keine Temposünder mehr, weil es fahren ja eh alle zu schnell. Wofür sind denn Gesetze da? Wer soll denn eine Instanz sein für Regeln, Gesetze und sauberen Sport, wenn nicht das IOC?

CHRISTIAN: Abgesehen davon, dass Doping so verheerende, lebenslange Folgen für die Gesundheit des Sportlers haben kann. Was ist das für ein Schlag ins Gesicht der vielen jungen Athleten, die sauber nach oben kommen wollen. Nicht mehr vermittelbar. Oder dass ein überführter Dopingsünder wie Justin Gatlin wieder bei Olympia starten darf. Das geht nicht. Das ist weit weg von den Werten des Sports.

ROSI: Und weit weg von den Werten, die wir der Ameli und dem Felix weitergegeben haben und unseren Enkeln weitergeben wollen. Weit weg von den Werten des Lebens.