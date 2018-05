Zuletzt gegen Stuttgart schwächelten die Bayern aber ziemlich.

Dass bei den Bayern gegen Stuttgart die Spannung raus war, ist normal. Die Konzentration lässt nach, wenn es um nichts mehr geht. Außerdem hat Stuttgart sehr stark gespielt zuletzt. Die Niederlage ist eher ein Vorteil für Jupp Heynckes, jetzt kann er seinen Spielern einige Fehler aufzeigen. Das Ergebnis ist sehr gut für die Motivation.

"Man muss immer Meister werden bei Bayern - das gilt auch für Niko Kovac"

Wäre es für den neuen Bayern-Trainer Niko Kovac eigentlich besser oder schlechter, wenn er das Finale gewinnt?

(lacht) Für jeden Trainer ist es eine große Auszeichnung, wenn man überhaupt ein Finale erreicht. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es nichts Schlimmeres gibt, als ein solches Finale zu verlieren. Man hat einen Traum, man will den Cup unbedingt in Händen halten. Es würde Niko Kovac sicher nicht schaden, wenn er als Pokalsieger mit Eintracht Frankfurt bei den Bayern anfängt.

Was qualifiziert ihn aus Ihrer Sicht für den Job bei Bayern?

Niko war als Spieler ein absoluter Teamplayer, ein Leadertyp. Auf sein Wort wurde in der Mannschaft Wert gelegt. Er ist ein bodenständiger Mensch und hat sich immer vorbildlich verhalten. Die Bayern haben ihn verpflichtet, weil er über große Führungsqualitäten verfügt. Die kroatische Nationalmannschaft zu trainieren, ist nicht so leicht. Und Eintracht Frankfurt ist ein Klub, bei dem auch mal Chaos herrscht. Niko Kovac hat sich behauptet und gute Arbeit geleistet.

Und er hat selbst für Bayern gespielt.

Es ist ein sehr großer Vorteil für ihn, dass er das Umfeld bei Bayern kennt, die Führungsetage. Er hat einen sehr guten Draht zu Hasan Salihamidzic, das ist auch wichtig.

Trotzdem: Ist die Meisterschaft Pflicht für ihn in seiner ersten Saison?

Man muss natürlich immer Meister werden bei Bayern - das gilt auch für Niko Kovac in seinem ersten Jahr. Aber er hat sehr gute Chancen: Bayern ist top aufgestellt für die kommende Saison.

Robert Lewandowski wurde zuletzt kritisiert wegen seiner Leistungen und des verweigerten Handschlags in Köln. Wie sehen Sie seine Situation?

Ich war auch sehr enttäuscht von seinem Verhalten in Köln. Eine Auswechslung muss man respektieren, da muss man sich kollegial verhalten. Und Lewandowski hat sich unkollegial verhalten. Ich glaube, der Verein wird noch darüber sprechen. Zunächst einmal ist es aber Sache des Trainers. Und Jupp Heynckes hat ja richtigerweise sofort eingegriffen.

Sollte Bayern an Lewandowski festhalten?

Ich würde es begrüßen, wenn er weiter für Bayern spielt. Er ist einer der weltbesten Stürmer. Ich würde mich freuen, wenn der Verein ihn behalten will. Denn das ist ja das Entscheidende: Was der Verein will - und nicht das, was der Spieler will.