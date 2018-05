Ein wunderschöner Ort mit einer sehr, sehr schönen Aussicht vor allem auf unsere historische Innenstadt. Warum ist gerade die Burg Ihr Lieblingsort?

Ich habe eigentlich mehrere Lieblingsorte, und es ist schwer, diese in eine Reihenfolge zu setzen. Aber mit dem Söller hier auf der Burg Trausnitz verbindet mich eine persönliche Geschichte sehr intensiv: Ich habe am 4. Juni 2010 meine Frau Sabine geheiratet, und wir haben hier oben auf der Burg im weißen Saal am Abend gefeiert. So gegen 23 Uhr habe ich selbst die Braut entführt. Hier, direkt vor der Balustrade, vor dem Balkon, stand ein Tisch mit einer Flasche Champagner, beleuchtet, und ein kleiner Brautstrauß. Da haben wir dann eine halbe Stunde nur zu zweit gesessen und haben uns vom Trubel des Tages ein bisschen entspannt und gemeinsam auf die Stadt geschaut. Das war ein ganz besonderer Moment, an den ich sehr, sehr gerne zurückdenke.