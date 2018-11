Djedovic erwartet "ein Spektakel " gegen Darussafaka

Mit Jared Cunningham und Reggie Redding hat Bayern zwei seiner besten Schützen verloren. Ist es auch Ihre Aufgabe, diese Lücke zu füllen?

Mit Jared und Reggie haben wir das Double geholt. Wichtig für uns ist aber, wer jetzt im Team ist. Und ich glaube, dass wir gar keine Lücke haben. Wir haben gute Spieler geholt, auch für die Außenpositionen.

Ist das Team vielleicht sogar noch stärker geworden?

Ich überlasse es den Fans, zu beurteilen, ob das Team individuell besser ist oder nicht. Aber die Resultate sprechen für sich. Wir spielen gut und gewinnen. Im Juni können wir dann Bilanz ziehen und sehen, wo wir dann stehen.

Ihr langjähriger Teamkollege und Kapitän Anton Gavel hat im Sommer seine Karriere beendet. Hat sich dadurch Ihre Rolle etwas verändert? Sie sind der dienstälteste Spieler mit den meisten Spielen und Punkten für Bayern.

Ich bin das sechste Jahr hier. Der Verein und die Fans wissen, was ich kann. Das mache ich Jahr für Jahr und bin weder lauter noch leiser geworden. Ich bin immer noch die gleiche Person wie an meinem ersten Tag bei Bayern und habe mich auch durch meine Rekorde nicht verändert.

Reizen Sie Titel mehr als Rekorde?

Unser Meistertitel im Sommer war ein absoluter Traumtitel. Für mich war es wichtig dabei auch zu spielen, denn bei meiner ersten Meisterschaft mit Bayern 2014 war ich in den Finals verletzt. Wir wollen noch so viele Titel wie möglich holen. Wenn wir alles geben und vielleicht auch ein bisschen Glück haben, können wir wieder so erfolgreich sein wie in der vergangenen Saison.

Was für ein Spiel erwarten Sie nun gegen Darussafaka?

Das wird ein Spektakel. Ich würde mir nur wünschen, dass noch mehr Fans zu unseren Spielen kommen. Ich weiß, dass sie mit Teams wie Darussafaka vielleicht nicht ganz so viel anfangen können wie mit Barcelona oder Real Madrid. Vor allem in der Euroleague brauchen wir aber unsere Fans und ich hoffe, dass sie gesehen haben, dass wir auch in der Königsklasse mithalten können. Wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Vor allem das letzte bei Fenerbahce (84:88; d. Red.) hat uns richtig Hoffnung gemacht, da haben nur ein paar Details gefehlt. Auswärts bei einem Titelkandidaten so aufzutreten, zeigt uns, dass wir auf einem guten Weg sind.