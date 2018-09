Nur Bälle schlagen oder Punkte spielen?

Nee, immer Matches! Ich brauch’ den Wettkampf, immer! Obwohl ich nicht gut spiele, habe ich großes Selbstvertrauen. Ich denke immer, ich putze alle weg, aber irgendwie kommt’s dann doch nicht so.

Im April 2018 sind Sie als Investor in die FIA-Formel-E-Meisterschaften eingestiegen. Ist die Formel E die Zukunft des Motorsports?

Nein, es ist anders. Es ist die Zukunft der technologischen Entwicklung. Die Welt wird jetzt erst mal auf Elektro gehen, das ist der Weg. Die Elektro-Autos und die Motoren für die Straßen-Autos werden größtenteils in der Formel E entwickelt. Das ist faszinierend zu verfolgen und wird den Prozess auch beschleunigen.

Wird die Formel 1 auf Sicht noch röhren oder bald nurmehr summen?

Genau dieses Thema habe ich im Podcast mit Formel-E-Chef Alejandro Agag besprochen. Er sagt, dass die Formel 1 in sieben Jahren eigentlich auch elektrisch werden müsse. Aber die Formel E hat die Rechte darauf, das heißt, die Formel 1 dürfte gar nicht elektrisch werden.

Rosberg schwärmt von E-Technologie

Glauben Sie an den Durchbruch der E-Technologie?

In sieben Jahren werden nur noch Elektro-Autos verkauft werden. Dann wird auch die Infrastruktur dafür da sein, und dann macht es auch keinen Sinn, dass die Formel 1 noch mit Verbrennungsmotoren unterwegs ist. Wir werden uns da alle dran gewöhnen. Elektro wird die neue Zeit sein. Da sind schon viele Vorteile, die wir dann erst merken werden. Es wird in der Stadt viel ruhiger sein. Ich war jetzt mit dem Mission E von Porsche unterwegs: Diese puristische Ruhe! Und trotzdem sportliches Fahren – das hat schon was.

Besitzen Sie ein E-Auto?

Leider nicht, weil es noch nichts Sinnvolles gibt. Wenn es den EQ von Mercedes geben würde, würde ich den direkt nehmen. Ich brauche halt ein Familien-Auto, einen SUV. Bislang sind die noch zu teuer. Der Tesla X wäre super, aber der kostet ja ein Vermögen!

Was halten Sie von selbstfahrenden Autos?

Das wird auch kommen, Stück für Stück, zunächst in speziell abgegrenzten Bereichen, zum Beispiel in der Münchner Innenstadt. Das macht Sinn. Mit der App meine ganze Reise von zuhause mit einem Knopfdruck aktivieren! Mit dem kleinen Elektroroller zum autonomen Auto und los: Das wird super. Aber ich möchte trotzdem noch die Möglichkeit haben, mit einem V12-Motor in den Bergen herumzufahren. Warum nicht? Viele von uns werden für immer Auto fahren wollen, weil sie das einfach mögen. Ich hoffe, dass das erhalten bleibt.