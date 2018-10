Was entgegnen Sie Kritikern, die der SPD vorwerfen, sie würde in der GroKo – womöglich aus Angst vor Neuwahlen – einen CSU-Innenminister Horst Seehofer stützen, den viele für den Verursacher der zahlreichen Querelen halten?

Ich habe bereits im August gesagt: Der Mann ist nicht mehr tragbar, weil er das Land spaltet. Der absolute Tiefstpunkt war für mich die Aussage, Migration sei die Mutter aller politischen Probleme. Da war bei mir Feierabend. Dieser Mann hat Millionen von Menschen ins Abseits gestellt, darunter übrigens auch viele Polizistinnen und Polizisten mit Migrationshintergrund.

Trotzdem schließt die SPD auf Bundesebene mit ihm immer wieder Kompromisse, die letztlich auch dazu führen, dass er bleibt.

Naja, in der Affäre Maaßen hatte sich Horst Seehofer etwas anderes vorgestellt – und da habe ich dazwischengehauen. Da hat sich jetzt etwas verändert. In Zukunft brauchen wir als SPD auf Bundesebene eine klare Haltung, damit die Menschen wieder sagen: Die haben verstanden, worum es in meinem Leben geht. Deswegen wird die SPD als Partei auf alle anstehenden Entscheidungen einen sehr klaren Blick haben.

Sie waren ursprünglich keine Befürworterin der GroKo. Bereuen Sie das Zusammengehen mit der Union?

Was im Koalitionsvertrag steht, muss umgesetzt werden. Dann passt das. Aber diese Permanent-Debatten, die insbesondere Seehofer vom Zaun bricht, zeigen, dass die Unions-Schwestern ein Familienproblem haben: Die CSU stört sich an der Kanzlerin. Wenn die ihr verdammtes Familienproblem gelöst haben, kann man auch wieder ordentlich regieren. Wir haben in der GroKo ja bereits einiges erreicht: das Rückkehrrecht von Teil- in Vollzeit, das vor allem für Frauen unglaublich wichtig ist; das Einwanderungsgesetz würde es auch nicht gegeben, wenn Hubertus Heil nicht so Gas gegeben hätte; auch die verschärfte Mietpreisbremse und dass die Modernisierungsumlage gesenkt wird, wird es nur dank SPD gegeben. All das haben wir jetzt auf den Weg gebracht.

Sie haben das Thema Wohnen aufs Tapet gebracht. Wie sehr es die Menschen umtreibt, hat nicht zuletzt die #ausspekuliert-Demo in München gezeigt. Warum profitieren Sie nicht davon?

Warten Sie’s ab! Das Thema habe ich ja nicht für die Wahl aus dem Hut gezaubert. Es hat sich seit Jahren oder gar Jahrzehnten angebahnt. Ich will ein klares Umdenken: Der Staat muss handeln, wenn es um ein Grundrecht geht und das ist beim Wohnen gegeben. Das regelt der Markt nicht. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Übrigens auch bei der Gesundheitspolitik. Man darf mit Gesundheit keinen Profit machen. Das ist ein Grundbedürfnis der Menschen und deswegen muss der Staat auch bei der Pflege-Frage reingehen.

Mittlerweile sprechen alle Parteien über Wohnen, Pflege und Kita-Plätze. Warum sollte man dann SPD wählen?

Die SPD stellt diese sozialen Themen mit einem klaren Ziel in den Vordergrund der Politik: Jeder muss sich in unserer Gesellschaft sicher fühlen an dem Platz, an dem er ist. Wohnen, Pflege, Kita – das sind Grundbedürfnisse. Wenn wir die Rahmenbedingungen dafür geben, die Sicherheit, dass einem niemand diesen Platz streitig macht, wird sich niemand abwenden und zum Protestwähler werden, um „die Politik“ zu bestrafen. Die Politik muss zeigen, dass sie die Menschen wieder versteht und das nehme ich für mich in Anspruch.

Trotzdem erleben die Grünen derzeit einen Höhenflug – und nicht die SPD. Warum nicht?

Die Grünen sind einen Tick freier: Sie sind in Berlin und Bayern in der Opposition. Ich muss diesen Spagat machen. Die Grünen können sagen, was sie wollen. Sie müssen viele Dinge, die in Deutschland geschehen, nicht erklären und können so tun, als ob sie damit nichts zu tun hätten.

Waren Sie im Wahlkampf vielleicht doch zu leise?

Bei einer Podiumsdiskussion hat neulich ein Mann zu mir gesagt: „Frau Kohnen, Sie sind so sachlich, das wird langsam auffällig.“ Populismus hat der Demokratie noch nie gutgetan. Und von Lautstärke haben doch unglaublich viele Menschen die Nase voll. Wer wird denn zuhause laut? Man bringt seinen eigenen Kindern bei, wer laut wird, hat Unrecht. Ich sage: klare Haltung, Respekt vor dem anderen und Sachlichkeit! Die Leute wollen ihre Probleme gelöst haben und nicht, dass sich Politiker die Keule über den Schädel ziehen.

Haben Sie sich schon überlegt, wie Sie mit der AfD im Landtag umgehen werden?

Sehr genau. Ich werde eine ganz harte inhaltliche Auseinandersetzung führen. Der Kampf gegen Rechtspopulismus und Rechtsextremismus macht mein ganzes Leben aus.

Bereitet es Ihnen – ähnlich wie Markus Söder – Sorge, dass nach dem 14. Oktober womöglich sieben Parteien im Maximilianeum sitzen?

Ich glaube, der Herr Söder überschätzt sich und seine CSU ein bisschen. Die Tonlage, der politischen Stil und die Art von Politik, die er eingeführt hat, treffen auf Ablehnung. Sie führen dazu, dass Menschen die CSU nicht mehr wählen und sich nach Alternativen umsehen. In unserem Land herrscht die Sehnsucht nach einem anderen politischen Stil, nach Klarheit, Haltung und Zusammenhalt in der Gesellschaft. Das haben wir als Parteien zu zeigen.

Ein Koalitions-Farben-Spiel....

...nein! Sonst geht’s nur noch um Ministerpöstchen und Dienstwagen – und keine Alleinerziehende erhält eine Antwort darauf, ob sie einen Kita-Platz bekommt oder nicht. Aber ich sage klipp und klar: Du wirst einen Kita-Platz kriegen, und der ist kostenfrei. Diese Botschaft will ich aussenden und nicht, mit wem ich was zu tun gedenke.

Wie geht es mit Ihnen persönlich weiter, wenn die schlechten Umfragewerte am 14. Oktober dennoch Realität werden?

Zunächst einmal bin ich wild entschlossen, bis zum Schluss zu kämpfen – das sind wir alle, die gesamte bayerische SPD als Team. Und am Wahltag werde ich persönlich gar nichts sagen, nicht zu Farben-Spielchen, Personalien oder irgendetwas anderem. Wir werden uns als Partei die Zeit nehmen, alle Entscheidungen gemeinsam zu treffen.

Mit vorschnellen Verkündungen hat die SPD ja auch schlechte Erfahrungen gemacht. Wir erinnern uns an den Abend der Bundestagswahl, als Martin Schulz sofort eine Regierungsbeteiligung ausschloss...

Das war ein Fehler – und einen solchen Fehler werden wir in Bayern nicht machen.