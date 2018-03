Im Finale gegen Russland standen Sie ja sogar ganz kurz vor Gold – dann der späte K.o. in der Verlängerung.

Das Gegentor in der Verlängerung war wie ein Stich ins Herz, als ob die Welt zusammengebrochen wäre. Kurz nach dem Spiel waren wir extrem enttäuscht. Als es dann zur Medaillenzeremonie ging, habe ich mir gedacht: Wenn ich später mal die Fotos anschaue, will ich nicht mit einem traurigen Gesicht auf den Bildern zu sehen sein. Die Party in der Kabine war aber trotzdem gedämpft.

Dafür war die Feier im Deutschen Haus umso ausufernder. Und Sie sollen eins der größten Party-Tiere gewesen sein.

Ich habe mich nicht wirklich zurückgehalten, sagen wir so. Ich hatte jede Menge Spaß mit den Bobfahrern, diesen Maschinen, die ja Gold gewonnen hatten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich es übertrieben habe. (lacht)

Auf der Party war auch Skistar Lindsey Vonn zu Gast, die Sie eingeladen haben. Sie haben sie ja schon auf dem Hinflug kennengelernt, als Sie zufällig neben ihr saßen.

Am Anfang wusste ich nicht wirklich, wie ich ein Gespräch mit ihr anfangen sollte. Aber nachdem ihr der Felix Neureuther schon geschrieben hatte, dass ich ein Freund von ihm bin, hatten wir schon ein paar Themen. Bei der Abschlussfeier habe ich sie dann wieder gesehen und sie ins Deutsche Haus eingeladen.

Und sie hat mitgefeiert.

Nicht ganz so wild wie wir (lacht). So rumgesprungen wie wir ist sie nicht.

Kommen wir nochmal zu den Erfolgsfaktoren fürs deutsche Team. Es hieß immer, der Teamgeist wäre überragend gewesen.

Auf jeden Fall. Der ist aber nicht erst die letzten zwei Wochen gewachsen, sondern schon in den vergangenen Jahren.

Welchen Anteil am Erfolg hatte Bundestrainer Marco Sturm?

Einen sehr großen natürlich. Er kam damals bei seinem Amtsantritt in die Kabine und hat gemeint, es kann ja wohl nicht sein, dass wir jedes Mal zufrieden sind, wenn wir das Viertelfinale bei einem Turnier erreichen, sondern dass es Zeit ist, den nächsten Schritt zu machen. Er bereitet uns sehr gut vor und hat es geschafft, mit uns ein System zu spielen, das es auch den großen Nationen schwer macht, uns zu schlagen.

Was bedeutet dieser Erfolg fürs deutsche Eishockey?

Klar hofft man jetzt, dass viele Kinder gesehen haben, wie toll dieser Sport ist. Andererseits dürfen wir im deutschen Eishockey nicht alles zu schön reden. Wir haben immer noch sehr viele ausländische Spieler in der DEL – und junge deutsche Talente bekommen nicht ausreichend Eiszeit. Zu sagen, dass wir in Deutschland alles richtig machen, wäre falsch. Da darf man sich von der Silbermedaille nicht blenden lassen.

Und wie geht es bei Ihnen persönlich weiter?

So lange ich mich körperlich gut fühle, spiele ich in der Nationalmannschaft weiter. Und ich möchte eh spielen, bis ich 40 bin. Also erlebe ich vielleicht sogar noch einmal Olympia (lacht).

