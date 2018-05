Was ist am Sofortprogramm sinnvoll?

Es ist sinnvoll, dass im Bereich der Digitalisierung beispielsweise die Dokumentationen vereinfacht werden und dass in die Ausbildung investiert werden soll. Was ich auch sehr gut finde, ist, dass die Kosten nicht zulasten der Beitragszahler gehen, sondern aus den Mitteln der gesetzlichen Krankenkasse finanziert werden, und auch die private Pflegeversicherung an der Finanzierung beteiligt werden soll.