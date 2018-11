Aus sportlicher Sicht scheinen Sie seinen Abgang als Tabellen-Zweiter bestens verkraftet zu haben. Was ist drin in dieser Saison?

Der Aufstieg wäre eine Riesen-Sache, aber jetzt daran zu denken, wäre verrückt. Man sieht etwa an Würzburg, wie schnell es gehen kann: Wenn du zwei Spiel verlierst, rutschst du sofort ab. Mit ein bisschen Glück und wenig Verletzungen können wir lange oben mitspielen.

Am Samstag heißt es Rühle und Münster gegen Grimaldi und 1860. Wer darf jubeln?

Die Sechzger sagen zwar, sie wollen nicht absteigen, aber ich glaube: Die haben ganz andere Ziele. Ich schaue Adi ja immer zu und weiß: Sie haben eine Top-Mannschaft. Ich würde ihm sogar ein Tor gönnen – wenn wir Sechzig schlagen, kann er jubeln, so viel er will.