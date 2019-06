Der AfD will die Grüne Jugend nicht das Feld überlassen

AZ: Frau Nitsche, Herr Dintner, Sie sind beide 22. Da reisen viele junge Leute durch die Weltgeschichte, machen Party, genießen ihr Leben. Was treibt Sie in die Politik?

CLARA NITSCHE: Wir feiern und chillen auch mal. Aber seit ich im Studium und in den Ehrenämtern viel mit den sozial Schwächeren in München zu tun habe, Suchtkranken, Obdachlosen, psychisch Kranken, und sehe, wie wenig Platz ihre Sorgen in dieser Stadt haben, merke ich, dass ich Verantwortung übernehmen und etwas verändern will.

PASCAL DINTNER: Ich denke schon lange grün. Als sich in dem Dorf bei Ingolstadt, aus dem ich komme, abgezeichnet hat, dass bei der Bundestagswahl 23,6 Prozent AfD wählen wollten, war für mich klar: Denen will ich nicht das Feld überlassen. Dann kam in München der Moment, in dem mir als Landkind die Betonwüste aufgefallen ist. So viel ist zubetoniert, überall stellen und stinken Autos alles zu. Es gibt so wenig Grün und Bewegungsfreiheit. Und diese Mietpreise! Da hat es für mich Klick gemacht. Wenn keiner was tut, um was zu ändern, muss ich’s halt selber machen. Also bin ich zur Grünen Jugend gegangen.