Wie bewerten Sie den Wahlkampf der AfD unter den Spitzenkandidaten Andreas Kalbitz und Jörg Urban?

Der AfD-geführte Wahlkampf in Brandenburg ist stark auf Kalbitz als die dominierende Identifikationsfigur zugeschnitten. Dieser hat sich erst kürzlich außerordentlich arrogant gegenüber Schülerinnen und Schülern geäußert. Das passt zu seinem Naturell, denn er ist ein überzeugter Rechtsextremer und hat sich nie davon distanziert. Was Jörg Urban betrifft, ist auch er ein vehementer Vertreter des "Flügels". Urban war wie Kalbitz auf der Aschermittwochsveranstaltung anzutreffen, wo gefordert wurde, dass die "Kümmeltürken" das Land verlassen sollten. Sie nahmen also beide an einer Hetzveranstaltung teil, ohne zu intervenieren.

Warum ist die AfD in Ostdeutschland eigentlich so viel stärker als im Westen?

Wir haben eine Mischung aus Motiven. Sehr tief unten in der Wahrnehmung spielt die Entwicklung um und nach der Wende immer noch eine ganz wichtige Rolle. Unter anderem die radikale Privatisierung der DDR-Betriebe hat viel böses Blut gestiftet. Solche Entwicklungen führten zu einer Wahrnehmung von Ungerechtigkeit in Verbindung mit einer erheblichen Enttäuschung über die Bundespolitik. Diese Ressentiments unter den Ostdeutschen wurden entfesselt durch die AfD und zugleich übertragen in ein Sündenbockverhalten. Das ist für eine demokratische Kultur auf Dauer verheerend. Eine solche Entfesselung kann sich verfestigen und, wie wir in Chemnitz gesehen haben, zu einem Mehr an Gewalt führen.

Was machen die etablierten Parteien im Umgang mit der AfD falsch?

Die Mehrheit der demokratischen Parteien hat nicht das Nötige getan, um die Frustration im Osten aufzufangen: Es hätte mehr Busverbindungen geben müssen, mehr Ärzte vor Ort, flächendeckendes Wlan. All das ist immer wieder versprochen worden – und die Menschen haben es immer wieder geglaubt. Aber jetzt ist der Glaube daran vielfach erloschen. Das ist eine tragische Entwicklung für die Demokratie. Die Parteien hätten längst gegensteuern müssen.

Wie bewerten Sie die aktuelle Causa Hans-Georg Maaßen und die Reaktion von Annegret Kramp-Karrenbauer?

Hans-Georg Maaßen ist ein Mann ohne Maß und Mitte. Er hat in der Aufklärung des NSU versagt – Maaßen hat die Sicherheitsbehörden nicht gestärkt, sondern vielmehr geschwächt. Des Weiteren ist sein Verhalten gegenüber der AfD nicht angemessen seriös. Es ist für mich unbegreiflich, warum man ihn nun Wahlkampf im Osten machen lässt. Er ist ein guter Agitator, aber eher für die AfD als für die CDU. Insofern verstehe ich, dass die Parteispitze der CDU sagt: Mit dem ist kein Blumenstrauß zu gewinnen. Aber Kramp-Karrenbauer hätte das anders formulieren müssen.

Die Grünen scheinen ihren Erfolgslauf in Sachsen und Brandenburg fortsetzen zu können. Warum fasst die Ökopartei nun in Ostdeutschland Fuß?

Sie sind gut aufgestellt. Sie kommunizieren, sie antworten auf die Probleme und sie haben kluge und genaue Konzepte vorgestellt. Zusätzlich wirken die Grünen glaubwürdig und das kommt gut bei den Menschen an. Das ist eine Partei, die der Demokratie guttut.

Macht Ihnen persönlich die Dominanz der AfD in Ostdeutschland Sorgen oder muss eine Demokratie das aushalten können?

Ich muss es aushalten als Demokrat, aber es macht mir trotzdem erhebliche Sorgen. Es ist das erste Mal seit 1949, dass eine Partei aus dem Bundestag gemeinsam mit Rechtsextremen und gewaltbereiten Hooligans marschiert. Das ist ein Skandal. Es kommt nicht ganz von ungefähr, dass der Mord an Walter Lübcke im Kontext einer solch aufgeheizten Stimmung stattfand. Aber wir Demokraten sind dazu da, für eine angstfreie Gesellschaft – ökonomisch, kulturell und sozial – zu kämpfen. Wenn die AfD erstarkt, sind wir noch stärker aufgefordert, das zu tun.

