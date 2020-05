Der Triathlet Jan Frodeno hat einmal gesagt, es würde ihn mehr Energie kosten, immer zu verzichten, als wenn er ab und zu ein Glas Wein trinkt.

Das sehe ich ganz genauso. Ich kenne viele Athleten, die noch disziplinierter sind als ich, die komplett in ihrem Tunnel leben, die sich dann aber so einen Druck auferlegen, dass sie im Wettkampf nicht mehr frei agieren können. Von daher gilt es für jeden, für sich die richtige Balance zu finden.

Frank Stäbler muss neun Kilo abnehmen

Was aber nun erschwerend für Sie hinzukommt, ist, dass Sie neun Kilogramm abnehmen müssen, um Ihre Gewichtsklasse bei Olympia zu erreichen.

Ja, denn meine Gewichtsklasse wurde bei Olympia gestrichen. In die nächsthöhere Klasse zu wechseln, wäre keine Alternative gewesen, dort hätte ich wohl keine Chance gehabt. Jetzt muss ich von meinen 76 Kilogramm auf 67 runter.

Wie funktioniert das? Große Fettpolster werden Sie nicht haben...

Ich habe das bei der letzten Weltmeisterschaft, als ich mich für Tokio qualifiziert habe, schon einmal gemacht. Ich habe für ein halbes Jahr meine komplette Ernährung, mein Training, mein Leben umgestellt und habe mich sukzessive ans Gewicht herangetastet. Die letzten zwei, drei Kilogramm verliert man dann durch Entwässerung in der letzten Woche vor dem Wettkampf. So ist auch der Plan für Tokio, noch einmal durch diese Hölle zu gehen.

Sie haben in Ihrer Karriere alles gewonnen, was man gewinnen kann – außer eine Olympiamedaille. Was würde Ihnen die zum Abschluss der Karriere bedeuten?

Eine Goldmedaille steht für mich für so viel mehr als nur den Olympiasieg. Sie steht für die unglaubliche Disziplin, für das Durchhaltevermögen, das man in seiner ganzen Karriere aufbringen musste. Für den einen Traum, für den man immer gelebt hat. Sie steht dafür, dass man eine Vorbildrolle für so viele Kinder einnimmt, die einem nacheifern, und die man inspirieren kann. Und sie steht dafür, dass man für das Außergewöhnliche, das man geleistet hat, in die Geschichtsbücher eingeht und nicht vergessen wird. Das alles gibt mir die Kraft, weiterzumachen, auch wenn es sehr schwer wird.

Nun haben Sie in der Olympia-Vorbereitung ja noch einen wichtigen Vorteil – Sie haben sich kürzlich einen früheren Hühnerstall auf dem elterlichen Bauernhof in ein Trainingscenter umgebaut und können dadurch als einer der wenigen in der Krisenzeit uneingeschränkt trainieren...

Auch da hat sich aus etwas ganz Negativem, einem Hallenverbot, etwas sehr Positives entwickelt. Damals war ich ja gezwungen, mich nach einer Lösung umzuschauen, weil ich in meiner vorigen Trainingshalle aufgrund eines Streits mit meinem Ex-Verein nicht mehr uneingeschränkt trainieren durfte. Ich war dann vorübergehend im alten Kuhstall, der aber nicht winterfest war, so dass ich manchmal bei minus 2 oder 3 Grad trainieren musste.

Irgendwann hab ich gesagt: Jetzt muss eine andere Lösung her. Innerhalb von sieben Monaten haben wir dann aus einem alten Bretterverschlag eines der modernsten Ringer-Trainingszentren Deutschlands geschaffen. Alle haben mit angepackt: Papa, Opa, Freunde der Familie – die haben sechs Tage die Woche zehn Stunden am Tag durchgearbeitet. Wir haben über 4.500 Arbeitsstunden privat dort reingesteckt. Ohne diesen Einsatz wäre es nicht realisierbar gewesen.

