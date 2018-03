Horst Seehofer bleibt als CSU-Chef an Bord. Wird die politische Klugheit stärker sein als die Aversionen zwischen ihm und Söder?

Wir werden ein halbes Jahr erleben, in dem die Aversionen völlig in den Hintergrund gestellt werden. Wenn das Streben nach der absoluten Mehrheit der Mandate schief geht und ein Koalitionspartner gebraucht wird, dann besteht die Gefahr der gegenseitigen Schuldzuweisungen. Ich sehe die Herausforderungen nicht vor, sondern nach der Wahl. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man sie auch dann unter dem Deckel hält, weil alle Beteiligten wissen, dass Seehofer am Ende dieser Bundesregierung den Parteivorsitz niederlegt. Das kann in vier Jahren sein – oder schon in zwei Jahren, weil diese Regierung nicht länger als zwei Jahre halten wird.

