Noch kein Nationalspieler hat seinen Rücktritt erklärt. Ihr Bruder Mats ist aber keiner, der damit noch überraschen könnte?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Er hat auch nichts mir gegenüber geäußert. Er hat noch ziemlich viel Antrieb und will noch etwas erreichen.



Jonas Hummels im Gespräch mit AZ-Redakteur Julian Buhl.

Haben Sie schon über das WM-Debakel geredet?

Nee. Wir haben uns ein bisschen über Tennis und Basketball unterhalten, triviale Themen. Er ist in Urlaub gefahren und soll das jetzt erstmal verarbeiten. Wenn wir uns dann sehen, reden wir vielleicht noch darüber, vielleicht auch nicht. Er musste sich ja in der Öffentlichkeit schon viel dazu äußern.

Zum Beispiel direkt nach dem 0:2 gegen Südkorea, als er sehr mit seinem Kopfball (87.) zum möglichen 1:0 haderte.

Der wird ihn natürlich verfolgen, auch wenn er nicht dafür da ist, die Tore zu schießen. Aber er hätte der Held werden können, so wie vor vier Jahren im Viertelfinale gegen Frankreich.

Kritisieren Sie Ihn auch mal?

Das ist relativ schwierig auf dem Niveau, auf dem er ist. Ich finde - auch wenn ich da natürlich gefärbt bin -, dass er eine gute WM gespielt hat. Das Ausscheiden lag nicht an ihm.

Zwei Brüder, zwei Mannschaftskapitäne

Aus Expertensicht dürften Sie sich über jemanden wie Ihren Bruder freuen, der unangenehme Dinge anspricht.

Andere Leute freuen sich da sicher mehr. Für mich ist er in erster Linie mein Bruder. Ich weiß, wie er ist, kenne ihn mein ganzes Leben lang.

Als Profi-Fußballer traten Sie in die Fußstapfen ihres Vaters, folgen Sie jetzt dem Vorbild Ihre Mutter Ulla Holthoff?

Sie war immer hauptsächlich Sportredakteurin beim Fernsehen. Das, was ich mache, ist ja etwas anderes: Als Kommentator oder Experte ein bisschen über Fußball schnacken. Aber sie gibt mir viel Feedback. Das ist sehr wichtig für mich.

Fragen Sie sich manchmal noch, was ohne Ihre Kreuzbandrisse, wegen denen Sie aufhören mussten, als Fußballer möglich gewesen wäre?

Da denke ich eigentlich nicht mehr darüber nach, allerdings erinner ich mich gerne an meine Karriere zurück, weil das eine sehr schöne Zeit war. Ich führe ein gutes Leben, bin autark und in keiner Position, mich zu beklagen.

Sie waren in Unterhaching Kapitän, genau wie Ihr Bruder Mats über Jahre in Dortmund. Liegt das etwa in der Familie?

Das ist bei uns definitiv die Sozialisation. Wir sind unheimlich liberal erzogen worden. Wenn wir auf irgendwas keine Lust hatten, haben wir unsere Meinung artikuliert: Das haben wir von zu Hause so mitbekommen.

Stimmt es, dass Sie den gemeinsamen Traum hatten, sich als Kapitäne mal auf dem Spielfeld zu begegnen?

Das wäre ganz witzig gewesen. Wir haben da auch solche Szenarien durchgespielt, dass wir uns dann die Hand geben, einfach vom Platz gehen und das Ganze dann sein lassen. Wir haben leider nie gegeneinander gespielt. Vielleicht ist es ganz gut, dass es nie so gekommen ist (lacht).