20 Touren haben Sie und Ihr Mann zusammen erwandert und aufbereitet – für wen sind sie besonders geeignet? Ist auch was mit mehr Action dabei oder geht es stets entschleunigt zu?

Wer von der Entenlochklamm hoch zum Grenzübergang von Tirol nach Bayern geht, weiß, oben angekommen, was er getan hat. Action im Sinne von "da ist was los" bieten all unsere Touren, selbst in der totalen Stille des Hochmoors im Burghamer Filz passiert immerzu was – Überraschendes wie Unterhaltsames.