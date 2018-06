Kam im russischen Trainingslager schon WM-Stimmung auf?

Gerade die Jungs, die in Russland spielen, sagen, dass die Leute schon lange und sehr viel über die WM reden und die Vorfreude enorm ist. Die Mannschaft muss bei dem Turnier wie eine Familie zusammenwachsen, von Nummer eins bis 23 mit dem ganzen Staff und den Trainern. Nur so kann man erfolgreich sein. Das hat man auch bei Deutschland 2006 gesehen.

Ist die WM auch eine Chance für das Land, ein anderes, ein positiveres Bild zu vermitteln, als es das Russland ansonsten mit seiner Politik tut?

Politik hat mit Fußball nichts zu tun. Und die Leute, die noch nie in Russland waren, können sich auch kein Urteil erlauben. Es leben sehr, sehr nette Menschen dort, die sich freuen, dass Besucher aus der ganzen Welt kommen und die ihr Land von der besten Seite zeigen wollen. Die Politik sollte da in den Hintergrund gestellt werden und die Leute dieses Fußballfest in Russland genießen.

Roman Neustädter: Putin in der Kabine? "Ich kann es mir vorstellen"

Sie spielen seit 2016 für Fenerbahce Istanbul. Bestätigen Sie Ihre Erfahrungen dort in dieser positiven Einstellung?

Ja, ich fühle mich mehr als wohl und mehr als sicher dort. Von den ganzen Dingen, die in der Politik passieren, bekomme ich im alltäglichen Leben nichts mit und sehe jeden Tag Menschen, die sehr lebensfroh und hilfsbereit sind, die sich freuen, wenn man etwas von ihrer Kultur kennenlernen will, ihre Sprache spricht. Das sind Menschen, die positive Energie verbreiten und sich freuen, wenn andere in ihr Land kommen.

Glauben Sie, dass Russlands Präsident Wladimir Putin mal in der Kabine vorbeischauen wird, ähnlich wie das Angela Merkel beim DFB-Team tut?

Ich weiß nicht, ob in der Richtung etwas geplant ist, kann mir aber schon vorstellen, dass er das machen wird.

Wo steht Russland aus sportlicher Sicht bei der WM?

Das weiß man nie so richtig bis zum ersten Spiel. Russland muss als Mannschaft gut funktionieren. Sie spielen zu Hause, haben das ganze Land im Rücken. Es wird wichtig sein, das Auftaktspiel zu gewinnen, damit dadurch noch mehr Euphorie aufkommt und die Menschen in Russland an das Team glauben. Nur zusammen kann etwas Großes entstehen.

Trauen Sie dem DFB-Team, für das sie ja auch zwei Freundschafts-Länderspiele absolviert haben, die Titelverteidigung zu?

Deutschland gehört für mich immer zu den Titelfavoriten. Wir alle wissen, wie gut sie sind und wozu sie bei großen Turnieren fähig sind. Da ist Deutschland immer da. Mit ihnen ist auf jeden Fall zu rechnen. Im deutschen Team gibt es nicht den einen Star wie bei Brasilien oder Argentinien. Sie arbeiten im Verbund zusammen und haben darüber hinaus extrem gute individuelle Spieler.

Lesen Sie hier: Alle News zur WM 2018