Also wird sich nach der Krise an den Machtverhältnissen in Europa wenig ändern?

Es kommt darauf an, welches Land am schnellsten aus der Krise kommt. Sollte es Deutschland schaffen, als einzige Liga in Europa zu spielen, könnte sich zumindest kurzfristig einiges verschieben. Was ich nicht glaube, ist, dass der Fußball bescheidener wird, wie viele hoffen. Sollten es die Ligen schaffen, im Sommer weiter zu machen, wird es eher einen kleinen Boom geben, weil die Leute in Sachen Fußball ausgehungert sind. Ablösen und Gehälter werden nur drastisch zurückgehen, wenn der Fußball komplett kollabieren sollte.