Das ist spannend. Andernorts sind die Bezirksausschüsse immer sehr kritisch, was Großveranstaltungen betrifft. Was unterscheidet die Giesinger von den anderen Münchnern?

Ich glaube, der Giesinger steht schon besonders fürs Leben und Leben lassen. Wir haben jetzt ja auch ein Sterne-Lokal, keine 300 Meter vom Sechzgerstadion weg. Ist das nicht herrlich? So eine Mischung finde ich toll. Ich finde, das macht das Leben aus und das soll auch Giesing ausmachen: dass für alle Platz ist.

Ein Sterne-Lokal in Giesing! Das hätte man sich früher nicht vorstellen können. Beschleunigt Sechzig die Aufwertung von Giesing oder bremst es sie ab, weil die reichen Leute doch keine Lust auf Fußballfans vor der Haustür haben?

Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir hier so viele Genossenschaftswohnungen haben, dass so oder so ein gewisser Stamm an Menschen hier bleiben kann. Gefühlt ist das die Mehrheit, das prägt das Viertel. Rund um den Alpenplatz zum Beispiel sind aber viele Häuser verkauft worden, die Mieten sind gestiegen, Giesinger mussten wegziehen. Auch im Agfa-Park gibt es natürlich viele Neu-Zugezogene. Aber ich glaube, viele dieser Leute schätzten es auch, dass es hier noch alteingesessene Giesinger gibt.

Beschwerden? "Gibt es eigentlich keine"

Das klingt ja alles sehr positiv. Aber Beschwerden wegen der Fußballfans wird es im Bezirksausschuss ja trotzdem geben. Wovon handeln die dann?

Eigentlich gibt es keine. Ein einziges Mal war jemand da in den ganzen zwei Jahren.

Das ist wirklich extrem wenig.

Ja! Probleme gibt es bei den Bewohnern der Hochhäuser in der Martin-Luther-Straße. Die sagen zum Beispiel, dass sie die Lärmbelästigung vom Stadion haben und jetzt auch noch die Gastronomie am Grünspitz kommt - der sich ja auch an Spieltagen zu einem Fan-Treffpunkt entwickelt hat.

Wie kann man diesen Nachbarn helfen?

Wir versuchen, mit ihnen ins Gespräch zu kommen, laden sie ein. Und: Ich würde mir für die Akzeptanz des Stadions erhoffen, dass dort bald auch kulturelle Veranstaltungen stattfinden.

"Giesing ist heute viel zu verdichtet"

Was erhoffen Sie sich von der Machbarkeitsstudie?

Ich hoffe, dass alles nicht zu sehr in den Himmel wächst. Weil: Sehr viel mehr Zuschauer verträgt die Gegend nicht. Ein paar mehr: ja. Aber das Sechzgerstadion auf 30.000 auszubauen: Das passt nicht mehr.

Vor ein paar Jahrzehnten ging es doch auch. Da gingen 40.000 Leute zu Sechzig.

Ja. Aber das Umfeld war damals deutlich weniger bebaut. Die Anwohner hatten keine Autos. Es war eine ganz andere Struktur. Heute ist Giesing viel zu verdichtet.

Also machen es sich auch die zu einfach, die sagen: Das sind nur die reichen Zugezogenen, die keinen erheblichen Ausbau wollen?

Das finde ich schon, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Ach, und noch etwas wünsche ich mir für einen Umbau.

Was denn?

Dass es gelingt, eine Sozialeinrichtung unter der Tribüne zu integrieren. So etwas könnte viel bewirken. Es zeigt noch einmal: Das Stadion bringt allen etwas. Es ist für Giesing da.

