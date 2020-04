Wie geht es Ihren Top-Fahrern Peter Sagan und Buchmann?

Emanuel trainiert sogar sehr gut. Er ist ein Typ, der eh meistens allein trainiert. Er sagt, für ihn habe sich gar nicht so viel geändert. Peter ist schon eher der Gruppenfahrer. Er hat eine tolle Trainingstruppe in Monaco, muss aber immer nach Frankreich oder Italien, was zur Zeit ja beides verboten ist. Für ihn ist es zu Hause auf der Rolle gerade deutlich schwerer als für Emanuel.

Sie haben auch viele Italiener im Team...

Da versuchen wir, die Sperren ein bisschen aufzuweichen. Die, die grenznah wohnen, können vielleicht in Slowenien trainieren, wo es keine Ausgangssperre gibt. Wir haben mit Patrick Gamper einen Tiroler im Team, der keine 30 Kilometer von mir hier in Raubling wohnt: Der kommt mit dem Auto rüber, trainiert in Deutschland, er hat einen Passierschein für die Grenze bekommen, damit er seinen Beruf ausüben kann. Man versucht zu improvisieren. Für ein Trainingslager können wir die Fahrer ja nicht zusammenrufen.

"Ich weiß nicht, für welchen Höhepunkt man trainieren soll"

Wann hatten Sie die Truppe zuletzt beisammen?

Bei Paris-Nizza, also bis Mitte März.

Wo Maximilian Schachmann für Ihr Team sogar noch den Gesamtsieg geholt hat! Bitter, diese Form nicht weiter nutzen zu können, oder?

Speziell in unserem Fall. Unsere Team-Philosophie ist es nämlich, sehr viel über Höhen-Trainingslager vorzubereiten. Wir waren in der Sierra Nevada und in Kolumbien. So was ist immer sehr kostenintensiv und auch hart für die Rennfahrer, weil man mindestens 16 Tage in die Höhe muss. Da wurde viel Kraft, Geld und Moral investiert – und jetzt weiß man: Das war alles für die Katz.

Können Sie in dieser unsicheren Gemengelage überhaupt Trainingspläne schreiben?

Wir sprechen derzeit eher von "formerhaltenden Maßnahmen". Ich weiß ja gar nicht, für welchen Höhepunkt man trainieren soll. Eins ist klar: Wir haben 27 Fahrer im Kader, acht können die Tour fahren – da muss man schauen, was man mit den anderen 19 macht.

"Die Sponsoren stehen aktuell hinter uns"

Gab es bei Ihnen schon Gehaltskürzungen?

In der Geschäftsstelle arbeiten ein paar Leute nur noch 50 Prozent, das ist Kurzarbeit. Bei den Rennfahrern reicht meine Betreiberfirma das Sponsorengeld nur durch. Die Sponsoren stehen aktuell hinter uns. Man muss aber sagen: Wir sprechen gerade mal von zwei Wochen Krise. Jetzt an Gehältern rumzuschrauben, halten wir für verfrüht.

Die Jungs haben zum Teil gute Verträge, aber in ihrer Karriere nur bedingt Zeit, Geld zu verdienen. Es sind auch nicht die Größenordnungen wie im Fußball, wo so ein Gehaltsverzicht leichter fällt. Aber wir sind Realisten: Wenn auch im Sommer keine Rennen stattfinden, muss man darüber nachdenken, mal auf die Kostenbremse zu treten.

Werden alle Teams die Krise überleben?

Das ist sehr unterschiedlich. Einige sind wie im Fußball von Mäzenen finanziert – denen geht das Geld nicht so schnell aus. Unsere beiden Hauptsponsoren sind am Bau: Der läuft noch. Einer unserer Mitbewerber ist eine Supermarktkette: Denen geht es auch nicht so schlecht. Ein anderer ist ein Reiseveranstalter: Den trifft es natürlich härter.

Trübe Aussichten.

Worunter der ganze Sport fürchterlich leiden wird, sind die Anschlussverträge. Die basieren auf den Marketing-Töpfen, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, werden die automatisch kleiner. Es wird die große Herausforderung für alle: Geld für den Sport zu generieren.

