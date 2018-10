Trotzdem müssen wir nochmal kurz nachkarten. Woran lag denn die deftige Niederlage ausgerechnet beim Spitzenspiel in Wolfsburg?

Wir haben zu Saisonbeginn sehr gute Spiele abgeliefert (unter anderem 10:1 gegen Bayer Leverkusen und 7:0 in der Champions League gegen Spartak Subotica, d.Red.) und hatten uns auch diesmal Großes vorgenommen, aber an dem Tag hat bei uns einfach nichts geklappt. Jede Spielerin ist hinter ihrer Leistung geblieben, dann kommt so eine Niederlage dabei heraus. Ich denke, so etwas wird uns nie wieder passieren. Wir müssen das jetzt abhaken, nicht mehr so viel darüber reden. Wir wissen aber auch, dass wir am Samstag (13 Uhr im Grünwalder Stadion, d.Red.) in der Pflicht stehen, gegen Hoffenheim drei Punkte einzufahren.