AZ-Interview Martin Steer: "Wir leben in einer permanenten Gegenwart"

Was macht den analogen Teil von "Bad Stream" aus?

Die Gitarren. Gitarrenmusik ist mittlerweile fast schon vom Aussterben bedroht. Das trifft mich als Gitarristen natürlich besonders. Deshalb habe ich bei "Bad Stream" Möglichkeiten gesucht, mit der Gitarre zu arbeiten und ihren Sound im Jahr 2018 neu auszuloten. Ich finde, analoge Instrumente haben einen Klang, der sich digital nicht reproduzieren lässt.

Was immer stärker in der Musik Fuß gefasst hat, ist das visuelle Element. Auch "Bad Stream" ist so gesehen ein Multimediaprojekt. Wie wird sich das Album denn live anhören?

Ein Konzeptalbum live auf die Bühne bringen - das hört sich komplizierter an, als es ist. "Bad Stream" ist nicht nur Musik, es ist Video, es ist Kunst und es ist Performance. Alle Bereiche spielen zusammen und fließen ineinander. Das ist natürlich auch ein Statement für unser heutiges Kunstempfinden. Ich habe immer wieder Ideen des Albums bei Solokonzerten oder in Live-Sets in Berlin ausprobiert - so konnte ich mich an meine Vision von der Liveshow herantasten. Fast wie ein Puzzle, das man über Jahre zusammensetzt. In meinen Liveshows kann man in mein manisches Universum eintauchen. Es ist tatsächlich wie ein Strom, ein Kopfkino. Es ist wie ein extrem eklektisches DJ-Set - aber eben mit Live-Musik.

Schwer wird eine Liveperformance von "Bad Stream" also für mich nicht, weil ich mich darin komplett frei fühle. Eher ist es noch einmal eine komplett andere Möglichkeit für den Zuhörer, sich mit dem Album zu beschäftigen und einen Zugang herzustellen.