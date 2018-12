Welche Themen stehen in nächster Zeit an?

Wenn wir über die Modifizierung des Polizeiaufgabengesetzes reden, findet das bei uns im Ausschuss statt. Oder die Wiederabschaffung der Grenzpolizei. Was bei uns sicher auch schnell aufschlägt, ist die Gegenfinanzierung der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Gegenstand sind überhaupt alle kommunalen Angelegenheiten und ich freue mich auch darüber, dass wir für den Sport zuständig sind. Da gibt es großen Handlungsbedarf, weil der Koalitionsvertrag den Fokus sehr einseitig auf den absoluten Spitzensport legt.