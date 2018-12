Markus Schwabl

Sowohl als auch. Er ist sehr kritisch mir gegenüber, was mir, im Nachhinein betrachtet, sehr zugute gekommen ist. Er hat mir nie Honig ums Maul geschmiert, sondern hat mir kleine, konstruktive Hinweise gegeben, die ich damals nicht gerne gehört habe, aber die mich weitergebracht haben. Auf der anderen Seite hat er mich in allem sehr gefördert, sei es im Fußball oder in anderen Dingen. Er hat mir immer das Gefühl gegeben: "Egal was du machst, ich stehe hinter dir."

"Kulinarisch stoßen die Briten an ihre Grenzen"

Sie haben schon gesagt, dass Sie das englische Essen nicht vermissen. Was haben Sie sonst aus Ihrem England-Aufenthalt mitgenommen?

Es war eine super Erfahrung, sich mal in einem anderen Land zurechtfinden zu müssen. Das hat mich menschlich und sprachlich weitergebracht. Und die Art, Fußball zu spielen, ist mir sehr entgegengekommen, weil ich ja eher der rustikale Spielertyp bin. Im FA Cup haben wir gegen Leicester City (englischer Meister 2016, d.Red.) gespielt, ich bin Spieler des Spiels geworden. Das waren tolle Erlebnisse! Es gibt keine negativen Aspekte, außer die Bohnen zum Frühstück (lacht).

Und den Black Pudding.

Das Allerschlimmste. Eine kalte Blutwurst, in eine Form gepresst. Also kulinarisch stoßen die Briten stark an Grenzen, alles wird nur frittiert.

In Ihrer Zeit beim TSV 1860 war Julian Weigl einer Ihrer besten Kumpels. Haben Sie noch Kontakt zu ihm?

Regelmäßig, wir haben uns nie aus den Augen verloren. Als er damals zu den Profis hochkam, haben wir älteren Spieler den kleinen Ju ein bisschen unter unsere Fittiche genommen und viel miteinander gemacht.

"Julian ist von seiner Qualität überzeugt"

Momentan ist er in einer schwierigen Situation, bei Borussia Dortmund bekommt er kaum Einsätze. Ist er sehr geknickt?

Nein, er ist von seiner Qualität überzeugt. Wenn du so eine Karriere hinlegst, ist nicht viel Glück dabei. Es war damals schon absehbar, dass er irgendwann zu einem Topklub wechseln wird. Er wird seinen Weg weitergehen.

Bislang spielt Unterhaching in der 3. Liga als Fünfter eine hervorragende Saison. Geht was in Richtung Aufstieg?

Wenn man rein die Zahlen sieht, ist natürlich was drin. Aber das ist gar nicht unser primäres Ziel dieses Jahr. Was die Rahmenbedingungen betrifft, käme der Aufstieg für den Klub wohl noch zu früh. Spielerisch gehören wir sicherlich zu den stärkeren Mannschaften der Liga.

Beste Offensive gegen beste Defensive

Nun folgen mit den Heimpartien gegen Tabellenführer Osnabrück und den Dritten Uerdingen zwei richtungweisende Spiele. Was erwarten Sie vom Spiel am Samstag (14 Uhr) gegen Osnabrück?

Sie stehen absolut zu Recht an der Spitze. Sie haben eine sehr solide Abwehr und sind vorne brandgefährlich. Das wird ein sehr interessantes Spiel: Die beste Offensive, also wir, gegen die beste Defensive. Ich hoffe, dass wir uns durchsetzen.

Markus Schwabl

Der 28-Jährige spielte für Unterhaching, 1860, Aalen und Fleetwood Town in Englands 3. Liga. Seit Sommer ist er zurück bei der SpVgg.