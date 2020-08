Marco Sturm: "Leon Draisaitl hat das einfach verdient"

Sie haben Ihren Vertrag als Co-Trainer verlängert. Ist es entsprechend der Plan, in nächster Zeit erst einmal in der Rolle als Co-Trainer weiter zu lernen und zu wachsen?

Absolut. Ich sehe mich aktuell auch nicht in einer anderen Rolle. Ich habe die NHL jetzt aus einem anderen Blickwinkel kennengelernt. Wenn ich was mache, will ich es auch richtig machen. Am Ende des Tages braucht man mehr Erfahrung. Das nehme ich jetzt gerne mit.

Wie bewerten Sie das Jahr aus Sicht der deutschen Spieler in der NHL?

Leon Draisaitl hat natürlich alles überstrahlt. So soll es auch sein, denn er hat das einfach verdient. Wenn man Leon täglich gesehen hat, dann war das schon Eishockey auf einem anderen Level. Das freut mich als Deutschen natürlich, wenn einer so dominiert in dieser Liga. Positiv ist, dass auch junge deutsche Spieler nachkommen.

Marco Sturm: "Die NHL ist weit weg"

Draisaitl gehört zu den Top-Spielern in der NHL, aber in Deutschland fehlt ein Stück weit noch die Anerkennung dafür, auch wenn es immer mehr wird...

Das wird sich, glaube ich, nie ändern. Dafür ist er auch nicht der Typ. Ich vergleiche ihn immer mit Dirk Nowitzki, der ist als Typ ähnlich, mag auch nicht das große Drumherum. So ist Leon auch. Leider ist das so, denn er ist einer der besten Spieler der Welt und bei uns kennt ihn nicht mal jeder Sportfan. Ein Problem ist auch, dass die NHL weit weg ist, man liest wenig, man sieht wenig im TV. Das ist schon schade.

Welchen jungen deutschen Spielern rechnen Sie denn gute Chancen für den nächsten Draft aus?

Den bekannten Namen wie Tim Stützle, Lukas Reichel und JJ Peterka vom EHC Red Bull München. Da hoffe ich, dass sie in der ersten Runde gezogen werden.

