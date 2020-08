Hilft es, dass Spieler wie Robert Lewandowski oder Joshua Kimmich die Königsklasse noch nicht gewonnen haben und besonders motiviert sein dürften?

Bestimmt. Die haben von ihren Kollegen, die schon 2013 dabei waren, oft genug hören müssen, wie einzigartig das Triple ist. Speziell Lewandowski wird alles probieren, um endlich den Henkelpott zu holen. Er hat die Vorwürfe in den vergangenen Jahren ja tausendmal gehört, dass er in den entscheidenden Spielen keine Top-Leistungen zeigen würde.

Reif: "Coutinho ist bei Bayern an psychologischen Faktoren gescheitert"

Vorwürfe gab es auch gegen Philippe Coutinho, der nur selten überzeugte. Wird er noch wichtig in der Königsklasse?

Wenn er all sein Können einbringt, kann er wunderbare Dinge auf dem Platz zeigen. Es stellt sich nur die Frage, ob er sich noch mal findet oder ob er zu traurig ist, weil er kaum gespielt hat. Coutinho ist bei Bayern an psychologischen Faktoren gescheitert. Deshalb fehlt mir letztlich der Glaube, dass er aus dieser lethargischen Melancholie herauskommt.

Wie haben Sie die Kritik von Uli Hoeneß an Dortmunds Transferpolitik empfunden?

Ich denke, dass es kein gezielter Angriff war, sondern Hoeneß ins Erzählen gekommen ist. Seine Aussagen sind vom Zeitpunkt her und inhaltlich nicht richtig. Diese Unruhe vor der Champions League hätte es nicht gebraucht. Was der BVB macht, ist ja alternativlos. Jadon Sancho oder Jude Bellingham würden gar nicht nach Dortmund kommen, wenn sie nicht die Perspektive hätten, sofort zu spielen und später wieder wechseln zu können. In München hätten so junge Spieler kaum eine Chance. Und das zeigt am Ende auch, wie weit Bayern den Dortmundern inzwischen enteilt ist.

