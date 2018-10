Und an ein Bayern voller "echter" Bayern. Edmund Stoiber meinte jüngst, dass es an den ganzen Zuzügen aus anderen Bundesländern liege, dass die CSU in den Umfragen abgestürzt sei.

Das ist so typisch für die CSU, dass sie jetzt nach irgendwelchen Schuldigen suchen. Wenn man sich überlegt, was es in Bayern schon von jeher an Zuzügen gab. Aber klar, früher war das in den Dörfern anders. Ich komme aus Geiselhöring aus Niederbayern, da ist man damals in den Sechzigern, Siebzigern noch in die CSU hineingeboren worden. Ich erzähle immer die Geschichte, wie mein Vater Mitglied werden wollte und die meinten: "Sepp, es tut uns leid, die CSU ist voll." In diesen Orten gab es nichts anderes, vielleicht noch ein paar verstreute SPDler. Aber natürlich hat sich das verändert.

"Lufthoheit der CSU an den Stammtischen ist längst passé"

Und die CSU hat diese Veränderungen verschlafen?

Es ist doch irrsinnig von einer Partei zu glauben, dass das ewig so weitergeht, dass die Menschen praktisch mit dem Taufschein gleich das Parteibuch mitbekommen. Das war vielleicht mal normal, aber jetzt ist es halt nimmer normal. Heute leben wir in einer pluralistischen Gesellschaft. Auch die Stammtische sind nicht mehr so wie früher. Wenn es überhaupt noch welche gibt, dann sitzen da Frauen, Zugereiste, Türken, Italiener. Die Stammtische bestehen doch schon lange nicht mehr aus lauter Bierdimpfln mit dicken Bäuchen. Die Lufthoheit, die die CSU an den Stammtischen hatte, ist schon längst passé. Da sitzen bunt gemischt Menschen, und die wählen halt nicht unbedingt CSU.

Der CSU wurde unterstellt, mit dem rechten Rand der alten Stammtische zu kokettieren.

Zu Recht. Damals, als die Republikaner aufkamen, hat Franz Josef Strauß die rechten Kräfte mit seinen Sprüchen einkassieren können. Aber es liegen leider Gottes dreißig, vierzig Jahre dazwischen, und in der Zwischenzeit ist viel passiert: die Digitalisierung, die Finanzkrise, der Euro und vieles mehr. Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie sich in der CSU jene Lager durchsetzen konnten, die vehement gesagt haben, wir machen das jetzt so wie der Strauß damals. Es gibt aber schon auch vernünftige Leute wie Manfred Weber oder Ilse Aigner, die nicht rumschwatzen, sondern ihre Arbeit machen.

Mama Bavaria leidet unter dem Familienzwist

Schuld an den schlechten Umfragewerten sind dann Söder und Seehofer?

Es gibt diesen schönen Spruch: "Der Vater erstellt’s. Der Sohn erhält‘s. Und dem Enkel zerfällt‘s." Wenn man diese Linie von Strauß über Stoiber zu Söder verfolgt, mit Seehofer als nettem Onkel, dann passt das schon gut. Es ist ähnlich wie bei Firmen, die letztlich gar nicht mal wegen Erfolglosigkeit zu Grunde gehen, sondern wegen persönlichen Verletzungen, innerer Zerstrittenheit.

Ich merke schon, der Mama tut dieser Zwist als Familienmensch schon a bissel weh.

Natürlich tun bestimmte Sachen ihr weh, weil das Bayern, wie sie es kennt und sieht, eigentlich anders funktioniert als so manche CSU-Politiker das vorgeben. Im Programm ist Bayern auch eine Art Metapher für Heimat an sich. Bayern ist weltweit bekannt als ein Land, wo die Menschen eine starke Identifikation mit ihrer Heimat haben. Umso mehr wird nun auf die Wahl geschaut, weil alle merken, dass da was nicht passt, dass es knarzt. Es gibt’s ja auch nirgendwo, dass es eine Partei geschafft hat, mit einem Land identifiziert zu werden. Wenn so eine Volkspartei zerfällt, heißt das schon was.

Luise Kinsehers Prognose zu Wahl am Sonntag

Wäre die Mama nicht die perfekte Ministerpräsidentin?

Sie ist im Grunde ihres Herzens eher Wirtin. Aber Wirtin eines sehr großen Wirtshauses. Das bayerische Wirtshaus ist im Programm Idealbild einer freudvollen, offenen, gemischten Gesellschaft.

Und Ihre Prognose: Wie geht die Wahl aus?

Ich glaube nicht, dass die CSU abgewählt wird und eine andere Koalition zustande kommt. Entweder Markus Söder bleibt Ministerpräsident, und sie koalieren mit den Freien Wählern. Oder es rumpelt in der CSU, und alles wird sehr weiblich… Die Frauen müssen ja immer den Karren aus dem Dreck ziehen.

Premiere am Mittwoch im Lustspielhaus ist ausverkauft, Karten gibt‘s noch für den 23.10., 24.10. und 25.10., jeweils 20 Uhr. Telefon: 089 344974