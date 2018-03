Starke Worte, gibt es auch Antworten?

Wir müssen die Rohdiamanten in den Gesellschaftsteilen finden, die im Fußball in Amerika unterrepräsentiert sind, weil es als Sport für reiche, weiße Kinder gilt. Die ganze Wahlkampf-Zeit hatte ich ein gebrochenes Herz, weil ich den ganzen aufgestauten Frust gesehen und gehört habe. Der Verband hat 150 Millionen Überschuss und es ist seine Pflicht, es der Jugend zurückzugeben. Aber sie weigern sich. Daher war diese Wahl so wichtig. Im Wahlkampf sind all diese Fragen aufgeworfen worden. Wir haben den Finger in die Wunde gelegt. Cordeiro hat jetzt die Chance, den Sport auf die nächste Stufe zu heben. Er kann jetzt die richtigen Entscheidungen für den Frauenfußball treffen. Er kann etwas für die Kinder in Amerika in Bewegung setzen, und er kann die nötigen Maßnahmen ergreifen, damit wir wieder eine erfolgreiche Männer-Nationalmannschaft haben.

Wie stehen Sie zu dem Streit, der in Amerika entbrannt ist, weil Sportler während des Abspielens der Hymne auf die Knie gehen, um ein Zeichen gegen Rassismus und Polizeigewalt zu setzen?

Ich werde immer bereit sein, mein verfassungsgemäßes Recht auszuüben. Nämlich meine Meinung zu sagen, meiner Überzeugung Ausdruck zu verleihen. Das ist mein Recht als Amerikanerin. Und ich respektiere jeden, der dieses Recht wahrnimmt.

Hymnen-Posse: Darum wäre Solo stehen geblieben

Wären Sie selber niedergekniet?

Wohl nicht. Es war immer Teil meiner Vorbereitung auf ein Spiel, während der Hymne zu stehen. Viele meiner Familienangehörigen haben in der Armee gedient. Ich hatte viele Diskussionen mit Armeeangehörigen, die sagen, wir kämpfen genau dafür, dass jeder Amerikaner das Recht hat, seine Meinung zu äußern. Und so sehe ich das auch.

Präsident Donald Trump hat die Spieler aufs Übelste beleidigt, sie als "Hurensöhne" diffamiert.

Es ist sehr traurig. Wir haben wirklich andere Probleme in diesem Land, als die Frage, ob Athleten für die Hymne stehen. Der Präsident sollte wichtigere Aufgaben und Themen haben und finden.

Viele Amerikaner meinen, dass sie sich an ihrem Sonntag, den sie mit Football zubringen, nicht mit Politik beschäftigen wollen.

Wie sagte Nelson Mandela, der die Laureus-Bewegung ins Leben gerufen hat: Sport hat die Kraft, die Welt zu verändern. Auf der anderen Seite sind die Leute, die auf der Couch sitzen, ihre Nachos essen und sich darüber beschweren, dass im Sport Politik thematisiert wird. Das sind oft die Menschen, die nicht bereit sind, einen Finger zu rühren, um die Welt zu verändern. Diese Sportler sind hingegen bereit, Opfer zu bringen. Es gibt so viel, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Für die Rechte der Homosexuellen-Gemeinde etwa. Mit ganzem Herzen glaube ich, dass jeder für etwas kämpfen kann. Jeder kann ein Aktivist sein, man muss kein Sportler, kein Sänger, kein Schauspieler sein, um die Entscheidung zu treffen, etwas in der Welt verändern zu wollen.

