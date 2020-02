Auch das Interesse an Deutschlands bester Skifahrerin ist noch vorhanden. Unlängst musste Viktoria Rebensburg nach durchwachsenen Rennergebnissen öffentliche Kritik von DSV-Alpindirektor Wolfgang Maier einstecken. Der hatte ihr Trainingspensum in Frage gestellt...

Klar ist es für einen Athleten nicht schön, wenn er so öffentlich der Kritik ausgesetzt wird. Auf der anderen Seite: Wenn die Leistungen nicht so sind, wie jeder – und ich denke, auch sie selber – das erwartet, dann ist es eigentlich normal, dass in diese Richtung mal was kommt. Das war schon immer so und gehört genauso dazu, wie Lob und Glückwünsche bei Erfolg. Sowohl medial als auch team-intern werden die Leistungen eben beurteilt und bewertet. Aber ich denke, die beiden haben sich inzwischen ausgesprochen. Ist ja auch irgendwie normal, dass der Sportdirektor seine Einschätzung gibt, wenn er von Journalisten gefragt wird. Er kann da auch nichts beschönigen.