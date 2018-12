AZ-Interview Höfl-Riesch erklärt das Phänomen Vonn: "Ein bisschen Hollywood ist dabei"

Hat sie den Punkt verpasst, ihre Karriere zu beenden?

Das muss jeder für sich entscheiden. Ab einem gewissen Alter – und vorbelastet durch viele Verletzungen – wird es halt nicht einfacher. Mich haben viele gefragt: ‘Warum bist du nicht noch ein, zwei Jahre gefahren? Du hättest doch noch Rennen gewinnen und Kohle machen können!’ Ja, vielleicht. Aber es wird halt von Jahr zu Jahr schwerer. Und je älter man ist, desto größer ist auch die Verletzungsgefahr.

Sie kommen morgens wahrscheinlich besser aus dem Bett als Frau Vonn...

Na ja, ich glaube, sie ist total auf diesen Rekord (86 Weltcup-Siege, gehalten von Ingemar Stenmark, Vonn steht bei 82, d. Red.) fixiert. Den will sie unbedingt knacken – was ich nur bedingt verstehe. Von Superstars bleiben doch vor allem Goldmedaillen bei Großereignissen wie Olympia und Weltmeisterschaften in Erinnerung. Und in fünf Jahren hat Mikaela Shiffrin wahrscheinlich eh mehr Siege (derzeit 48, d. Red.) eingefahren, dann interessiert das niemanden mehr..

Macht Lindsey Vonn weiter?

Nach dieser Saison wollte Vonn ihre Karriere beenden. Nun kündigte sie an, beim kommenden Saisonstart in Lake Louise, ihrer Hausstrecke, noch ein letztes Mal an den Start gehen zu wollen.

Ein bisschen Hollywood ist schon dabei. Das hat sicher auch mit diesem Rekord zu tun. Wenn sie Anfang der nächsten Saison 84 Siege hat und in Lake Louise gewinnt, fährt sie bestimmt weiter!

Sie waren bei den First Track in Obertauern, das heißt erste Spuren in die frisch präparierte Piste ziehen – und das auch noch mit Ihnen als Schneebotschafterin. Wie kam es dazu?

Ich habe hier in meiner aktiven Zeit gern trainiert, vor allem in der Anfangszeit. Mein Mann Marcus kam auch schon als Kind mit den Eltern her. Wir haben Freunde hier, kennen viele Hoteliers und den Tourismusverband. Obwohl wir in Kitzbühel die Pisten vor der Tür haben, gehen wir immer gern hierher.

Wo gibt's den besten Kaiserschmarrn?

Davon versuche ich mich möglichst fern zu halten ... (lacht). Das beste Après-Ski gibt’s jedenfalls freitagabends auf der Edelweiß-Alm. Da geht’s richtig ab, bis 19 Uhr. Ein anderer Tipp ist die Gamsmilch-Bar oben beim Zehnerkar: Kakao mit ... keine Ahnung, was die da reinmixen. Der absolute Höhepunkt ist das Saisonfinale Anfang April, das sogenannte Gamsleiten-Kriterium: eine Schatzsuche – rund tausend Teilnehmer auf einer Fläche so groß wie ein Fußballplatz. 30 oder 35 Schatzkisten mit tollen Preisen sind vergraben, und mit kleinen Plastikschaufeln buddeln dann alle stundenlang im Schnee!

