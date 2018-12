Gerettetes Mädchen schlief in seinen Armen ein

Wie haben Sie reagiert?

Ich bin sofort im Laufschritt zu ihr und habe sie gerade noch am Arm packen können, weil sie mit dem Wasser mittrieb. Als sie weinend in meinen Armen lag, bin ich mit ihr in den Schuppen zurück und wartete dort einige Zeit. Die Kleine ist in meinen Armen eingeschlafen. Sie hatte nur ein T-Shirt, einen Schuh und eine Socke an, deswegen gab ich ihr meinen Pullover. Der war zwar auch nass, aber er hatte immerhin noch meine Körperwärme. Ihr Haar war voller Äste, die ich ihr erst einmal herausgemacht habe. Drei Stunden bin ich später durch den Schlamm auf der Straße gelaufen, bis ich einen Krankenwagen erreicht habe. Dort wurden wir dann versorgt.