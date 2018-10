Umstrittenes Urteil im ersten Kampf

Das Urteil im ersten Kampf, den Sie gewonnen haben, war umstritten, es gab in der Halle nicht wenige Pfiffe.

Das stimmt, das habe ich auch wahrgenommen, obwohl ich im Ring das Gefühl hatte, dass er das Urteil so akzeptiert. Aber da es eben umstritten war, habe ich mich auch entschieden, dass es einen Rückkampf geben soll. Und das gegen den Rat von Wilfried Sauerland und Manfred Wolke.

Ihr Manager und Ihr Trainer.

Genau. Sie wollten das Risiko nicht. Aber ich wollte es, brauchte es. Das war ich Graciano schuldig, aber auch mir.

Sauerland meinte nach dem ersten Kampf in pathetischen Worten, dass dies der Fight gewesen sei, in dem Sie zum Mann geworden seien.

Auf einer gewissen Ebene stimmt das, auch wenn man sich über die Wortwahl streiten kann. Wie gesagt, man erfährt in solchen Situationen auch viel über sich. Und ohne diesen Kampf, ohne Rocky wäre ich wohl nicht der Boxer geworden, der ich wurde. Erst nach dem Kampf, bei dem ich in Dortmund weit weg von den neuen Bundesländern angetreten bin, wurde ich in Gesamtdeutschland akzeptiert.

Gegenseitiger Respekt zweier Box-Größen

Ohne Rocky wären Sie nicht zum deutschen Box-Heroen geworden?

So seh ich das, ja. Im Vorfeld des Kampfes war es irgendwo das Duell Wessi gegen Ossi. Danach sahen es alle nur noch als den Kampf Rocchigiani – Maske. Da hat sich was bewegt in den Köpfen. Es hat mich ungemein gefreut, dass ich später erleben durfte, dass der Respekt, den ich für ihn hatte, er auch für mich hatte.

Wir haben uns nicht andauernd getroffen, unsere Lebenswege sind doch in sehr unterschiedliche Richtungen gegangen, aber wann immer wir uns getroffen haben, hatten wir diese spezielle Verbindung. Es war mir auch sehr wichtig, dass wir unseren 50. Geburtstag zusammen gefeiert haben. Er hatte ja am 29. Dezember Geburtstag, ich am 6. Januar. Ich habe am 10. dann in Rust gefeiert. Am Vormittag des Zehnten hat er noch angerufen und gesagt, er könne nicht kommen. Ich habe dann auf ihn eingeredet und er ist erschienen, was mir wirklich wichtig war. Und es hat ihm auch sehr gut gefallen.

"Er war immer ein Mann der Extremen"

Wie haben Sie seinen Absturz Anfang diesen Jahrtausends erlebt? Er soll ja auch jetzt bei dem Unfall, bei dem er überfahren wurde, schwer betrunken gewesen sein.

Es tat weh, zu hören, was da passiert mit ihm. Es war sicher so, dass er im Leben seine Nerven nicht immer so im Griff hatte, dass er nicht die besten und klügsten Entscheidungen getroffen hat, das hat er ja auch immer zugegeben. Er hat durch das Boxen sicher so viel Geld verdient, dass es leicht hätte reichen müssen. Er war immer ein Mann der Extreme. Er hat nicht immer das getan, was das Beste für ihn gewesen wäre. Aber auch das hat zu ihm dazu gehört, das war ein Teil seines Charmes, seiner Aura, seiner Ausstrahlung.

Ich glaube, dass er letztlich auch ein Mensch war, der – wie die meisten von uns – von seinem Umfeld geliebt werden wollte. Manchmal hat er das nicht erfahren und dann eben Entscheidungen getroffen, die schlecht für ihn waren. Er war ein knallharter Kerl, aber mit einem großen Herzen und einer verletzlichen Seele. Aber für mich bleibt er vor allem als herausragender Boxer und Gegner und als ein feiner, immer ehrlicher Mensch in Erinnerung. Ich vermisse ihn jetzt schon. Und ich kann nur hoffen, dass seine Familie mit diesem schweren Verlust zurechtkommt. Wenn ich irgendwie helfen kann, bin ich jederzeit dazu bereit.