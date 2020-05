Rassismus ist ein Gift...

...für die Seele und die Gesellschaft. Kein Kind kommt als Rassist zur Welt. Diese Saat wird von den Erwachsenen gesät. Wenn ein Kind bei meinem Anblick fragt, "wieso ist der schwarz?", können die Eltern sachlich erklären, der kommt aus Afrika, da sehen die Leute eben anders aus. Wenn man das normal erklärt, nimmt das Kind das auch als etwas wahr, was anders, aber eben normal ist. Wenn aber gesagt wird, das ist ein Neger und weniger wert, dann wird Hass geschürt und den kriegst du kaum mehr aus den Köpfen raus. Als Kind versteht man all das nicht. Man denkt sich nur: Warum habe ich diese Hautfarbe? Was ist an mir anders? Du denkst: Wäre ich weiß, hätte ich es leichter. Die Leute würden mich nicht so doof anschauen oder auslachen. Als Kind sieht man selber keinen Unterschied, den sehen nur die anderen. Die sehen ihn aber so stark, dass sie dich hassen. Mit der Zeit lernt man, habe ich gelernt, mich und meine Hautfarbe zu lieben. Der Weg dorthin war schmerzhaft und von Beleidigungen und Herabwürdigungen begleitet.

Ihre Botschaft nach all diesen schmerzlichen Erfahrungen?

Man sollte Andersartigkeit zelebrieren und nicht als minderwertig abstempeln. Bis das aber jeder versteht, wird es sehr lange dauern. Ich hoffe, es setzt sich durch, damit meine Kinder es einfacher haben als ich. Wir sind auf einem guten Weg gewesen, den dürfen wir nicht wieder verlassen.

Sarpei spricht über seine RTL2-Sendung

Da niemand frei von Vorurteilen ist, wann haben Sie zuletzt selber jemand abgestempelt?

Wir alle stempeln Leute ab, stecken sie von der ersten Sekunde an in eine Schublade. Keiner von uns ist davor gefeit. Deswegen glaube ich auch, dass das Format der Sendung so schön ist. Weil jeder überlegen kann, wo habe ich das letzte Mal jemand abgestempelt. Muss ich offener sein? Freier sein? Es wird dir in vielen Bereichen ein Spiegel vorgehalten. Und der, der sich traut, reinzusehen, wird erkennen, dass auch er abstempelt. Deswegen sollte man sich selber stetig hinterfragen und nicht mit dem anklagenden Zeigefinger herumlaufen und auf andere deuten – sondern auch mal auf sich selbst.

Bekanntlich zeigen mehr Finger auf einen, wenn man mit dem Zeigefinger auf andere deutet.

Stimmt, aber für diese Einsicht und Erkenntnis braucht man oft jemanden, der einen darauf hinweist. Die meisten sehen nur den Finger, der von einem wegweist, der auf die anderen zeigt.