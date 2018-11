Wie hoch ist das Risiko, dass betroffene Kinder später ebenfalls in gewalttätigen Partnerschaften leben?

Das Risiko ist ums Dreifache höher. Aber wenn sie Möglichkeiten haben, gehört zu werden und Alternativen zu erleben, haben sie genau so gute Chancen wie andere Kinder später eine gewaltfreie Beziehung zu führen.

Was können Außenstehende tun, wenn sie sich Sorgen um ein Kind machen?

Man muss genau hinschauen, um herauszufinden, warum sich ein Kind auffällig verhält. Ein Gespräch anzubieten ist nie verkehrt, aber man muss dem Kind auch einen Ausweg lassen, denn es ist wahnsinnig schwierig, über so etwas zu sprechen. Auch einen angstfreien Raum anzubieten, wo Kinder gewaltfrei spielen können, hilft. Wenn man das Gefühl hat, mit diesem Kind stimmt etwas nicht, rufen Sie bei einer Beratungsstelle an und sagen Sie, dass Sie sich Sorgen machen.

Manche haben Angst zu denunzieren.

Bei einer Beratungsstelle anzurufen, hilft, die Situation besser einzuschätzen. Das geht auch anonym. Auch beim Jugendamt kann man anonym anrufen.

Wege aus der Gewalt

