Sie haben sich mit etwas Anlaufzeit in den vergangenen Jahren gesteigert, fuhren in der Vorsaison ihr bestes Gesamtergebnis in fünf Jahren DTM ein (Platz fünf). Was erwarten Sie in diesem Jahr? Ist noch mehr drin?

Prognosen sind in der DTM immer sehr schwierig. Ob es für mich jetzt so positiv weitergeht oder vielleicht sogar noch besser wird, werden wir im Laufe der Saison sehen. Die Fahrerdichte in dieser Serie ist so unglaublich hoch, ist vielleicht sogar noch stärker geworden. Fast jeder kann hier um den Titel mitfahren. Aber ich fühle mich auch sehr gut.