AZ-Interview Gerald Asamoah über Rassismus: "Zivilcourage zeigen!"

Asamoah: Jeder weiß, was Thomas Müller kann

Thomas Müller absolvierte gegen die Niederlande sein 100. Länderspiel. Zuletzt stand er oft in der Kritik – ist seine Zeit abgelaufen?

Nach einem Hoch kommt im Leben bei jedem mal ein Tief. Es zeigt nur, wie stark du bist, wenn du da wieder rauskommst. In der momentanen Phase läuft es für ihn nicht so gut. Dennoch weiß jeder, was er kann, was er abgeliefert hat. Deshalb gehört er immer noch in die Nationalmannschaft.