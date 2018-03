"Als Brasilianer lebt man den Fußball von klein auf"

Sie sind in Belo Horizonte geboren, an dem Ort, an dem Deutschland Brasilien bei der WM 2014 mit 7:1 besiegte.Welche Erinnerungen haben Sie noch an dieses Spiel?

Es war ein großer Schock, unsere Seleção in dieser Lage zu sehen. Vielleicht war die Erwartungshaltung zu hoch, viele Emotionen waren im Spiel und wenig Struktur. Die deutsche Mannschaft hat eine gute WM gespielt und sie sind sehr höflich mit dem Spielstand umgegangen. Wenigstens haben sie Argentinien im Finale geschlagen, eine Genugtuung für die Brasilianer.

Wird es bei der WM 2018 in Russland erfolgreicher für Brasilien?

Gute Frage. Ich hoffe, sie spielen wenigstens eine würdige WM.

Ist Neymar Ihr brasilianischer Fußballheld?

Neymar, aber auch ältere, tolle Spieler wie Dunga, Cafu, Romario, Bebeto. 1994 – das war eine der stärksten Mannschaften.

Woher kommt Ihre Fußballbegeisterung eigentlich?

Als Brasilianer lebt man den Fußball von klein auf. Er ist ein großer Teil unserer Kultur und Freizeit. Mein Onkel und Cousin sind verrückt nach Fußball.

Haben Sie als Kind auch mal selbst gespielt?

Nein. Ich habe lieber getanzt.

