Glück hält Doppelspitze für schweren Fehler

Sie haben einmal beanstandet, dass sich die CSU sowohl thematisch wie regional wie personell "verzwergt" hätte. Sehen Sie das noch so?

Wir haben in Bayern unsere Basis. Aber es ist eine große Gefahr für die CSU, wenn der Eindruck entsteht, dass wir nur eine Partei für Bayern sind und wir nicht mehr als Partei für Deutschland und Europa wahrgenommen werden. Obwohl wir beispielsweise mit Minister Gerd Müller die wohl beste Besetzung dieses Amtes haben, seit es das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt. Mit Manfred Weber haben wir einen herausragenden Europapolitiker. Es ist wichtig, dass die Bandbreite der Partei CSU sich sichtbar und wahrnehmbar in der Führungsmannschaft verkörpert. Deshalb wäre die Verbindung der Ämter Ministerpräsident und Parteivorsitzender in einer Person ein schwerer strategischer Fehler. Die Entscheidung Doppelspitze nach dem plötzlichen Tod von Franz Josef Strauß war eine entscheidende Weichenstellung für den weiteren Erfolg der Partei.