1990 gab es in Zusammenhang mit der Deutschen Einheit erneut diese Diskussion.

Aber nicht in Gegnerschaft zur CSU. Seinerzeit hat die CSU-Spitze unter Theo Waigel sich dafür entschieden, in Bayern als große Volkspartei zu bleiben und den Verlockungen, nach Sachsen und Thüringen zu gehen, nicht nachzugeben. Auch das war richtig. Ich glaube, dass die jetzige Situation tatsächlich brenzliger ist, weil innerhalb der CSU viel Unmut über die CDU und die Kanzlerin da ist und weil die innere Bereitschaft zu einer Trennung aus dem Sachgrund Flüchtlingspolitik heute so verbreitet ist wie nie. Wir stehen vor einer historischen Entscheidung.