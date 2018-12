Wichtig für den Klimaschutz wäre ein Ausstieg aus der Kohle-Energie. Warum bewegt sich in dieser Hinsicht weltweit so wenig?

Das zeigt sich gerade hier in Kattowitz. Im Zentrum des schlesischen Kohlereviers kann man buchstäblich riechen, welche große Rolle die Kohle noch spielt. Polen deckt 80 Prozent seines Energiebedarfs aus Kohle. Deswegen müssen alle europäischen Länder jetzt in Sachen Kohleausstieg ihre Hausaufgaben erledigen. Auch, um mit gutem Beispiel in der Welt voranzugehen. Es ist ja richtig, dass wir über den Ausstieg aus der Kohlekraft diskutieren. Doch viel entscheidender ist es zu verhindern, dass Entwicklungs- und Schwellenländer überhaupt erst in die Kohle einsteigen.